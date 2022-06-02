Next Level AVM yaza hazır

Ankara'nın önde gelen alışveriş merkezlerinden Next Level AVM, lokasyonu, teras alanları ve konforlu alışveriş imkanıyla bu yaz da Başkentlilerin buluşma noktası olacak.

Next Level AVM'den yapılan açıklamaya göre, JLL Türkiye tarafından yönetilen, dünyanın seçkin markalarını bünyesinde barındıran ve marka karmasını her geçen gün genişleten alışveriş merkezi; ziyaretçilerine dekorasyondan ev tekstiline, giyimden kozmetiğe kadar geniş bir yelpaze ve konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Nisan ayında Next Level AVM'de kapılarını açan, "oyundan büyük işler'" sloganıyla hayata geçirilen ve Ziraat İşletme Yönetimi tarafından işletilen 6 bin metrekare büyüklüğündeki Max Level de minikler ve aileleri tarafından büyük ilgi görüyor.

En son teknolojilerle donatılmış bölüm ve kurgularıyla eğitim alanında da çocuklara önemli katkılar sağlayan yeni nesil aile ve çocuk merkezi Max Level, atölyeleri, sanatsal aktiviteleri, çocuk gelişimini destekleyen içerikleri ve farklı temalarıyla öne çıkıyor.

Geçen hafta çocuk tiyatrosundan dans atölyesine kadar minikler için çeşitli etkinlikler düzenleyen Max Level, ebeveynler için de "Çocuklarda Resim Analizi" ve "Çocuklarda Ekran Bağımlılığı" atölyelerine ev sahipliği yaptı.

Her hafta farklı aktivitelerle ziyaretçilerini ağırlayan merkez, misafirlerini sürpriz etkinliklerle karşılamaya devam edecek.

Dünya mutfağının lezzetleri Next Level terasta

Next Level AVM, teras alanlarıyla ziyaretçilerine açık hava keyfi yaşatırken, terasta bulunan seçkin kafe ve restoranlarıyla Ankaralıların uğrak merkezi oluyor.

Zengin mutfağa sahip restoran ve kafelerinin yanı sıra konsept konserlere de ev sahipliği yapan Next Level teras, bu yaz da çeşitli konser organizasyonlarıyla misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Öte yandan, AVM'de yer alan Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi de Başkentli sanatseverler için önemli bir yere sahip.

Nezih Çavuşoğlu'nun "İmgelerin Temsili" resim sergisi, Teoman Südor'un " Ege'nin Düşleri" resim sergisinden Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlilerinin farklı disiplinlerdeki heykel sergisine kadar pek çok esere ev sahipliği yapan galeri, son olarak Mevlüt Akyıldız'ın "40 Ambar" camaltı resim ve heykel sergisini sanatseverlerin ilgisine sundu.

Çok eski bir resim geleneği olan camaltı tekniğini, günümüz temalarıyla harmanlayan Akyıldız'ın sergisi 1 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.