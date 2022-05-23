Nisan ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 225 arttı - Son Dakika
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Nisan ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 225 arttı

23.05.2022 11:33
Nisan ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 225 arttı

2022 yılı Nisan ayında yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 225,59 artarak 2 milyon 574 bin 423 oldu.

2022 yılı Nisan ayında yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 225,59 artarak 2 milyon 574 bin 423 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Nisan ayı giriş-çıkış yaban yabancı ve vatandaşlar istatistiklerini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; Nisan ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 225,59 oranında bir artış göstererek 2 milyon 574 bin 423 oldu. Nisan ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçinin yüzde 1,25 günübirlikçi oldu.

Ocak-Nisan döneminde yüzde 172,51 arttı

2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 172,51 artış göstererek 7 milyon 477 bin 47 oldu.

En çok ziyaretçi Almanya'dan

Nisan ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 15,36 ile birinci, Bulgaristan yüzde 10,53 ile ikinci, İngiltere yüzde 8,75 ile üçüncü sırada yer aldı. - İSTANBUL

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Türkiye 4 ayda yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırladı Türkiye 4 ayda yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırladı Çin'in Posta Sektörünün Geliri Ocak-Nisan Döneminde Arttı Çin'in Posta Sektörünün Geliri Ocak-Nisan Döneminde Arttı Çin'in Otomobil İhracatı Ocak-Nisan'da Yüzde 39,4 Arttı Çin'in Otomobil İhracatı Ocak-Nisan'da Yüzde 39,4 Arttı
Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Turizm, Nisan, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 225 arttı - Son Dakika


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