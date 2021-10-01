O belediyeden yurt sorununa çözüm, binayı öğrencilere tahsis etti

Kangal Belediyesi ilçelerinde yüksek öğretimde yurt ihtiyacını karşılamak için uzun zamandır kullanılmayan bir binayı öğrencilere ücretsiz tahsis etti.

Üniversiteler yüz yüze eğitime başlarken, artan kiralar nedeniyle öğrencilerin yurtları tercih etmesi, ülke genelinde yurt problemi yaşanmasına neden oldu. Bu kapsamda Kangal Belediyesi örnek bir çalışmaya imza attı. İlçe merkezinde barınma sorunu yaşayan öğrenciler için adım atan Kangal Belediyesi kullanılmayan iki katlı binayı öğrencilere ücretsiz tahsis etti. Bazı bakımları yapılacak olan bina 50 kişilik bir yurda dönüştürülerek öğrencilerin kullanımına açılacak. Öğrenciler bu yurtta sadece kullandıkları elektrik ve su parasını ödeyecek.

2 katlı binayı öğrencilere ücretsiz tahsis etti

Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın, ilçede kullanılmayan bir binayı öğrencilere ücretsiz tahsis ettiklerini söyleyerek, "Türkiye gündemini şuanda meşgul eden problemlerin başında yurt sorunu geliyor. Kangal Belediyesine ait olan öteden beri kullanılmayan bir binamız var. Çeşitli görüşmelerimizin sonucunda ücretsiz olarak öğrencilere tahsis ettik. Sadece içinin biraz bakımı yapılacak. Kaymakamlık biz gerekirse vatandaşların yardımıyla. Öğrencilerden sadece içerde oturdukları su ve elektrik parasını almak şartıyla oturmalarının önünü açtık" dedi.

"Kayıtlarını donduranlar var"

Apaydın, kayıtlarını donduran öğrencilerin olduğunu ve yurdun faaliyete geçmesiyle öğrencilerin ilçeye geleceklerini düşündüklerini ifade ederek, "Faaliyete geçeceğini düşünüyorum inşallah hayırlı olur. Yurdumuz 50 kişilik. Öğrenci sayımız şuan da 20 ya da 25 kişi olduğu düşünülmekte ama kayıtlarını donduranlar var. Yurdu faaliyete geçirdiğimizde tamamını kapasitesini içeride barındıracak şekille gelecektir" şeklinde konuştu. - SİVAS