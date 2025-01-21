Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında ülke genelinde vergi tahakkuku önceki yıla göre yüzde 55,9 artışla 8 trilyon 367,6 milyar, tahsilatı ise yüzde 62,3 artışla 7 trilyon 304,9 milyar lira oldu.
2024 yılı boyunca ülke genelinde toplanan verginin kişi başına ortalama tutarı 85 bin 565 liraya ulaştı. Kişi başına vergi tutarlarında ise Kocaeli 358 bin 91 lira ile 81 il içinde açık ara birinci oldu. Bu ilde kişi başına vergi tahsilatı, Türkiye ortalamasının 4,2 katı düzeyinde gerçekleşti.
Ekonomisi en büyük ancak aşırı yüksek nüfusa sahip il olan İstanbul ise kişi başına ortalama yıllık vergi tahsilatında 227 bin 896 lira ile Kocaeli'nin ardından ikinci sırada yer aldı. Kişi başı vergilerde İzmir 152 bin 673 lira ile üçüncü, başkent Ankara 134 bin 840 lira ile dördüncü, Mersin de 78 bin 884 lira ile beşinci oldu.
Kişi başına ödenen ortalama vergi miktarı en düşük iller ise 5 bin 494 lira ile Şırnak, 6 bin 127 lira ile Hakkâri ve 6 bin 349 lira ile Muş oldu.
Son Dakika › Ekonomi › O kentimiz İstanbul'u da geçerek en çok vergi veren il oldu - Son Dakika
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