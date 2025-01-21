O kentimiz İstanbul'u da geçerek en çok vergi veren il oldu - Son Dakika
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Ekonomi

O kentimiz İstanbul'u da geçerek en çok vergi veren il oldu

Türkiye'nin en büyük ekonomisine sahip olan İstanbul, vergi verme konusunda bir il tarafından geçildi. Bu il, vergi verme oranında İstanbul'u geride bırakarak en çok vergi veren il oldu. Bu gelişme, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerini yeniden şekillendiriyor.

21.01.2025 13:58
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Hazine ve Maliye Bakan­lığı verilerine göre, 2024 yılında ülke genelinde vergi tahakkuku önceki yıla gö­re yüzde 55,9 artışla 8 trilyon 367,6 milyar, tahsilatı ise yüz­de 62,3 artışla 7 trilyon 304,9 milyar lira oldu.

2024 yılı boyunca ülke gene­linde toplanan verginin kişi ba­şına ortalama tutarı 85 bin 565 liraya ulaştı. Kişi başına vergi tutarlarında ise Kocaeli 358 bin 91 lira ile 81 il içinde açık ara birinci oldu. Bu ilde kişi başına vergi tahsilatı, Türkiye ortalaması­nın 4,2 katı düzeyinde gerçek­leşti.

KOCAELİ İSTANBUL'U SOLLADI

Ekonomisi en büyük an­cak aşırı yüksek nüfusa sahip il olan İstanbul ise kişi başına or­talama yıllık vergi tahsilatında 227 bin 896 lira ile Kocaeli'nin ardından ikinci sırada yer al­dı. Kişi başı vergilerde İzmir 152 bin 673 lira ile üçüncü, başkent Ankara 134 bin 840 lira ile dördüncü, Mersin de 78 bin 884 lira ile beşinci oldu.

EN AZ VERGİ ŞIRNAK'TA

Kişi başına ödenen ortalama vergi miktarı en düşük iller ise 5 bin 494 lira ile Şırnak, 6 bin 127 lira ile Hakkâri ve 6 bin 349 lira ile Muş oldu.

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Son Dakika Ekonomi O kentimiz İstanbul'u da geçerek en çok vergi veren il oldu - Son Dakika

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