Obilet.com baharda gidilebilecek en güzel rotaları derledi - Son Dakika
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Obilet.com baharda gidilebilecek en güzel rotaları derledi

28.03.2022 10:25
Obilet.com baharda gidilebilecek en güzel rotaları derledi

İlkbaharın en güzel yaşandığı ülkelerdeki en keyifli tatil rotaları, seyahat, uçak ve otobüs bileti platformu olan obilet.com tarafından belirlendi.

İlkbaharın en güzel yaşandığı ülkelerdeki en keyifli tatil rotaları, seyahat, uçak ve otobüs bileti platformu olan obilet.com tarafından belirlendi.

Obilet.com'dan yapılan açıklamaya göre, nisanda Adana'da sloganıyla başlatılan Adana Portakal Çiçeği Festivali, son yılların en gözde yerel karnavalı olarak öne çıkıyor. Her sene nisan ayının ilk haftasında gerçekleştirilen festivale, çevre illerden ve uzak şehirlerden önemli bir katılım sağlanıyor. Adana'nın en güzel zamanı olan nisan ayında bu şehrin tüm sokakları portakal çiçeği kokuyor. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olan nisan ayı, Adana turu yapmak için en ideal zaman olarak öne çıkıyor. Pek çok şehirden düzenlenen turlar ile Adana'ya gelen insanlar, Adana lezzetlerini doyasıya tadarken, Adana turistik noktalarında keyifli bir gezintiye çıkıyor aynı zamanda renkli karnaval ile doyasıya eğleniyor.

Her yıl düzenlenen ot festivaliyle de adından söz ettiren Alaçatı, baharı karşılamak adına tercih edilebilecek eşsiz adreslerden biri oluyor. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek Ot Festivali'nde, Alaçatı'nın rengarenk sokakları gezilebiliyor, saklı köşelerinde fotoğraf kareleri çekilebiliyor, festival alanında enfes otlarla pişirilen lezzetler keşfedilebiliyor. Doğa aşıklarını ve gurmeleri bir araya getiren festival, kısa bir süreliğine de olsa şehirden uzaklaşıp baharı karşılamak için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Eskiden bir Rum köyü olan Şirince, tatilseverlerin bahar rotasında yerini alıyor. Hem kafa dinlemek hem de kültür gezisi yapmak isteyenleri, eski Rum kiliseleri, tarihi sokaklar ve birbirinden lezzetli meyve şarapları bekliyor.

Peri bacaları ve balonlarıyla ünlü olan Kapadokya, ilkbahar için ideal tatil destinasyonları arasında yer alıyor. Rengarenk balon turları ile ziyaretçilerine keyifli manzaralar sunan Kapadokya, trekking turlarıyla da ziyaretçilerini maceraya davet ediyor.

YORUMLAR
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Portakal Çiçeği Karnavalı Kozan'ı coşturdu Portakal Çiçeği Karnavalı Kozan'ı coşturdu Karnavala gelip kebap ve şırdana akın ettiler... Adanalı esnafın yüzü güldü Karnavala gelip kebap ve şırdana akın ettiler... Adanalı esnafın yüzü güldü

Portakal, Adana, Nisan, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Obilet.com baharda gidilebilecek en güzel rotaları derledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Obilet.com baharda gidilebilecek en güzel rotaları derledi - Son Dakika
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