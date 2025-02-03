Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk enflasyon verilerini oluşturan ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık enflasyon da yüzde 42,12 oldu.

03.02.2025 09:59  Güncelleme: 10:09
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk enflasyon verilerini oluşturan ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,12 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,35 olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 23,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 99,93 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -5,17 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 23,57 ile sağlık oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 5,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,05 olarak gerçekleşti.

Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 arttı, yıllık yüzde 42,12 oldu

KİRA ZAM ORANI BELLİ OLDU

Ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarının açıklanmasıyla normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Şubat ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da belli oldu. Şubat ayı zam oranı yüzde 56,35 oldu.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ YÜZDE 4,29'DU

Ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,75, en yüksek yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyordu. Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.

Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu

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Son Dakika Ekonomi Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Cemil Şen:
    asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. tebrikler 285 173 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    maaşa zam zamanı sıfır a iner o dert etmeyin 149 150 Yanıtla
  • Ahmet Koç:
    geçen ay niye bu artışı göstermedin, hırsız TÜİK 229 9 Yanıtla
  • Serkan Demirdağ:
    siz bir de enag a kulak verin %81 diyor bence %100 üzeri net 142 5 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    zam zamanı geçti şimdi gerçekler çıkıyor ozamanda yükseldi ama zam vermemek için düşük çıkarıldı 136 10 Yanıtla
  • k K:
    bir sene içinde her seye iğne ipliğe en az %100 zam geldi buna rağmen enflasyon yüzde 53'tür demek dürüstsüzlüğü ta kendisidir 129 0 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    nasıl oldu ise, bir ay evvel (Aralık 2024) aylık enflasyon oranı yüzde 1,03 idi, şimdi ise yüzde 5,47 olmuş, ben size bir şey söyleyeyim Temmuz 2025 te aylık enflasyon yüzde 1-1,5 olacak, demedi demeyin.. 92 2 Yanıtla
  • Ahmet Şahin:
    Sabit gelirliye zam zamanı geldiğinde tekrar düşürürler. Ağalarım işini bilir. 72 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Ortalık karışacak eyvah eyvah firmalar eleman çıkarmaya başlar benim mayiş martta 65 bin TL oluyor bu zam ile hiyyuuu 61 7 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    anam ağlar baş ucumda oturur. derdi elli iken yüze yetirir 60 1 Yanıtla
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