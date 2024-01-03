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Ocak ayında iş yeri kiralarına en fazla yüzde 53,86 oranında zam yapılabilecek - Son Dakika
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Ocak ayında iş yeri kiralarına en fazla yüzde 53,86 oranında zam yapılabilecek

Hükümet, fahiş kiralar sonrası konut kiralarına yüzde 25 zam sınırı getirmişti. Uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı. Yenilenen sözleşmelerde konut kiracısına yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak. İş yeri kiralarında ise tavan zam hala enflasyon oranlarına göre belirlenmeye devam ediyor.

03.01.2024 - 10:18,  Güncelleme: 10:34
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Hükümet fahiş kiralar sonrası konut kiralarına yüzde 25 zam sınırı getirmişti. Geçtiğimiz aylarda uzatılan uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, konut kiracısına yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak. Yüzde 25'lik zam sınırı iş yeri kiraları için geçerli değil. İş yeri kiralarında tavan zam hala enflasyon oranlarına göre belirlenmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklandığı enflasyon verisine göre iş yerlerine aralıkta en fazla yüzde 53,86 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA 2018'DE DEĞİŞTİ

Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK verilerine göre, aralıkta TÜFE aylık yüzde 2,93 arttı, yıllık yüzde 64.77 oldu. Aralık ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 53,86 olarak gerçekleşti. Buna göre, ocak ayında iş yeri kiralarına en fazla yüzde 53,86 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

  • Mevcut kira bedeli: 5.000 lira
  • Zam oranı: %53,86
  • Zam bedeli: 2.693 lira
  • Zamlı kira bedeli: 7.693 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 10.000 lira - Yeni kira: 15.386 lira

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 18.463 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 21.540 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 24.617 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 27.694 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 30.772 lira

Ocak ayında iş yeri kiralarına en fazla yüzde 53,86 oranında zam yapılabilecek
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Zam, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ocak ayında iş yeri kiralarına en fazla yüzde 53,86 oranında zam yapılabilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ocak ayında iş yeri kiralarına en fazla yüzde 53,86 oranında zam yapılabilecek - Son Dakika
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