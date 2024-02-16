Ocak ayında Türkiye genelinde toplam 80 bin 308 adet konut satıldı. Bu geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17.8'lik bir gerilemeye işaret ederken, 13 bin 423 konutun satıldığı İstanbul, toplam satışlardan yüzde 16.7 pay alarak ilk sırada yer aldı. Onu 6 bin 709 konut satışıyla yüzde 8.4 pay alan Ankara ve 5 bin 250 adet konut satışıyla yüzde 6.5 pay alan Antalya izledi. En az konut satışının gerçekleştiği il ise 17 adetle Ardahan oldu.
Yurt genelinde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 63.5 gerileyerek 5 bin 915 adet olurken, toplam satışlar içindeki ipotekli konut satışları oranı yüzde 7.4 seviyesinde gerçekleşti.Bu ayda gerçekleşen ipotekli satışların bin 404 adedi, ilk el konutlardan oluştu.
Bu ayda ilk el konut satışları yüzde 8.2 azalarak 25 bin 263 adet, ikinci el konut satışları ise yüzde 21.6 azalarak 55 bin 45 adet seviyesinde gerçekleşti.
Yabancılara konut satışı Ocak ayında 2 bin 61 adetle yüzde 50.5 azalırken, toplam satışlar içindeki yabancılara satış oranı yüzde 2.6 oldu. Yabancılara konut satışında Antalya 710 adetle ilk sırada yer aldı. Bu ayda 555 adetle Rusya Federasyonu vatandaşları, en fazla konut satın alan yabancı ülke vatandaşları oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Konut satışları Ocak ayında geriledi - Son Dakika
Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17.8 geriledi. İstanbul toplam satışlardan aldığı yüzde 16.7 payla ilk sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı geçen yıl yüzde 52,7'ye yükseldi. Mutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı artarken, evli bireylerin daha mutlu olduğu tespit edildi. Hayat pahalılığı ise ülkedeki en büyük sorun olarak görüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonların teröristler etkisiz hale getirilene kadar devam edeceği belirtildi.
İstanbul Barosu, Erzincan'daki maden faciasının ardından maden şirketi Anagold Madencilik ve Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayette, faciada sorumluluğu tespit edilecek diğer kişiler de yer aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.96'ya yükseldi. Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3.4'ten yüzde 3.2'ye geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın iddialı turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin yardımcı olabileceğini belirterek, ''Oradaki tesislerin yapılmasına ve işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz.'' dedi.
İstanbul'da bir metrobüste yaşanan taciz görüntüleri infial yarattı. Ayakta duran bir kadın yolcunun arkasına geçen sapık, parmaklarıyla dakikalarca taciz etti. Mide bulandıran olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, şahsın metrobüsün durmasını fırsat bilerek kaçtığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atama kararlarına göre, eski Beyoğlu belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan Tunus Büyükelçisi olarak atandı. Demircan, Türkiye ve Tunus arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, Kuzey Makedonya, Slovakya, Portekiz, Cibuti, Suudi Arabistan, Dominik, Somali, Çad ve Gambiya büyükelçiliklerine de yeni atamalar yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?