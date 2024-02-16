Konut satışları Ocak ayında geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Konut satışları Ocak ayında geriledi

Konut satışları Ocak ayında geriledi

Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17.8 geriledi. İstanbul toplam satışlardan aldığı yüzde 16.7 payla ilk sırada yer aldı.

16.02.2024 11:08  Güncelleme: 11:12
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Ocak ayında Türkiye genelinde toplam 80 bin 308 adet konut satıldı. Bu geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17.8'lik bir gerilemeye işaret ederken, 13 bin 423 konutun satıldığı İstanbul, toplam satışlardan yüzde 16.7 pay alarak ilk sırada yer aldı. Onu 6 bin 709 konut satışıyla yüzde 8.4 pay alan Ankara ve 5 bin 250 adet konut satışıyla yüzde 6.5 pay alan Antalya izledi. En az konut satışının gerçekleştiği il ise 17 adetle Ardahan oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI % 63.5 GERİLEDİ

Yurt genelinde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 63.5 gerileyerek 5 bin 915 adet olurken, toplam satışlar içindeki ipotekli konut satışları oranı yüzde 7.4 seviyesinde gerçekleşti.Bu ayda gerçekleşen ipotekli satışların bin 404 adedi, ilk el konutlardan oluştu.

Bu ayda ilk el konut satışları yüzde 8.2 azalarak 25 bin 263 adet, ikinci el konut satışları ise yüzde 21.6 azalarak 55 bin 45 adet seviyesinde gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞLARI % 50.5 AZALDI

Yabancılara konut satışı Ocak ayında 2 bin 61 adetle yüzde 50.5 azalırken, toplam satışlar içindeki yabancılara satış oranı yüzde 2.6 oldu. Yabancılara konut satışında Antalya 710 adetle ilk sırada yer aldı. Bu ayda 555 adetle Rusya Federasyonu vatandaşları, en fazla konut satın alan yabancı ülke vatandaşları oldu.

İnşaat, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut satışları Ocak ayında geriledi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi: Fiyatlar da düşse 1 0 Yanıtla
  • Konut satışları Ocak ayında geriledi
    11:08 Konut satışları Ocak ayında geriledi

    Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17.8 geriledi. İstanbul toplam satışlardan aldığı yüzde 16.7 payla ilk sırada yer aldı.

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