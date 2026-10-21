Ocak-eylülde doğal taş ihracatı yüzde 5,3 artışla 1 milyar 592 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ocak-eylülde doğal taş ihracatı yüzde 5,3 artışla 1 milyar 592 milyon dolara ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ocak-eylülde doğal taş ihracatı yüzde 5,3 artışla 1 milyar 592 milyon dolara ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye doğal taş ihracatını ocak-eylül döneminde yüzde 5,3 artırarak 1 milyar 592 milyon dolara taşıdı. Artışta yüzde 21 yükselen ve 553 milyon dolara ulaşan blok ürünler etkili olurken işlenmiş taş ihracatı yüzde 1,5 azalışla 1 milyar 40 milyon dolara indi.

Türkiye'nin yılın 9 ayındaki doğal taş ihracatı, blok ürünlerdeki artışın katkısıyla yaklaşık 1 milyar 592 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkenin doğal taş ihracatı geçen yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 512 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu yılın aynı döneminde 1 milyar 592 milyon dolarlık dış satıma ulaşan sektör böylece ihracatını yüzde 5,3 artırdı.

Sektörün ihracat artışında blok doğal taş ürünleri belirleyici oldu. Geçen yılın 9 ayında 456 milyon dolar olan blok doğal taş ihracatı, bu yıl yüzde 21 artışla 553 milyon dolara çıktı.

İşlenmiş doğal taş ihracatı ise yüzde 1,5 azalarak 1 milyar 56 milyon dolardan 1 milyar 40 milyon dolara geriledi.

Bu dönemde işlenmiş ürünlerin toplam doğal taş ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 65 oldu.

İki ürün grubunda da birim fiyat arttı

En fazla ihracat 361 milyon dolarla ABD'ye gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 343 milyon dolarla Çin ve 128 milyon dolarla Hindistan takip etti.

Doğal taş ihracatında her iki ürün grubunun ton başına ortalama ihracat değeri yükseldi.

Blok doğal taşta geçen yılın ocak-eylül döneminde 194 dolar olan ton başına ihracat değeri, bu yıl yüzde 7 artışla 208 dolara ulaştı.

İşlenmiş doğal taşta ise ton başına ortalama ihracat değeri yüzde 7,6 artarak 499 dolardan 537 dolara çıktı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, AA muhabirine Türkiye'nin mermer ve travertende sahip olduğu çeşitliliği üretim ve işleme tecrübesiyle birleştiren önemli bir doğal taş ülkesi olduğunu söyledi.

Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 15 milyon ton doğal taş üretildiğini ifade eden Alimoğlu, şunları kaydetti:

"Bu üretimin yüzde 69,8'ini mermer, yüzde 19,5'ini traverten oluşturdu. Türk doğal taşının en güçlü yanlarından biri, farklı mimari beklentilere cevap verebilen renk ve doku zenginliği. Bu zenginliği doğru işleme, kaliteli yüzey uygulamaları ve güvenilir teslimatla desteklediğimizde rekabet gücümüz artıyor. Bizim hedefimiz, taşımızın değerini tasarım ve işçilikle daha da yükseltmek ve mimari projelerde daha fazla tercih edilmesini sağlamak."

İhracatın yaklaşık yüzde 38,3'ü Ege Maden İhracatçıları Birliğinden

Alimoğlu, doğal taş sektörünün yılın 9 ayında ihracatını artırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"İhracat miktarımız yaklaşık 4 milyon 595 bin ton oldu. İşlenmiş ürünlerde mermer ve traverten ağırlığını korurken, ham ve blok ürünlerde mermer-traverten grubundaki artış öne çıktı. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak aynı dönemde 610 milyon dolarlık doğal taş ihracatı gerçekleştirdik. Böylece Türkiye'nin doğal taş ihracatından yaklaşık yüzde 38,3 pay aldık. Türkiye'nin işlenmiş doğal taş ihracatındaki payımız ise yaklaşık yüzde 43 oldu."

Kaynak: AA
TürkiyeİhracatEkonomiEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Başka bir boyuttan mı geldi Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı Başka bir boyuttan mı geldi? Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Fenerbahçe’de gecenin en üzücü karesi Başını yerden kaldıramadı Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı
11:35
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
11:20
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe’ye servete mal oldu
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe'ye servete mal oldu
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
10:26
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti MKYK’da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 11:43:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Ocak-eylülde doğal taş ihracatı yüzde 5,3 artışla 1 milyar 592 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei