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Ocak ayında en fazla elektrik pahalandı - Son Dakika

Ocak ayında en fazla elektrik pahalandı

03.02.2022 10:24
Ocak ayında en fazla elektrik pahalandı

Ocak ayında en çok pahalanan ürün yüzde 69,97 artışla elektrik ücreti olurken en fazla yüzde 8,19 ile çocuk kazağı ucuzladı.

Ocak ayında en çok pahalanan ürün yüzde 69,97 artışla elektrik ücreti olurken en fazla yüzde 8,19 ile çocuk kazağı ucuzladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarıyla fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre Ocak ayında en çok pahalanan ürün yüzde 69,97 artışla elektrik ücreti olurken en fazla yüzde 8,19 ile çocuk kazağı ucuzladı.

Ocak ayında fiyatı en fazla artan ürünler şöyle sıralandı: "Elektrik ücreti yüzde 69,97, patlıcan yüzde 54,74, dolmalık biber yüzde 54,27, salatalık yüzde 45,81, kabak yüzde 41,99, hazır pakette toz tatlılar (puding) yüzde 37,74, sürücü eğitim kurs ücreti yüzde 37,57, domates yüzde 32,94, metro ücreti yüzde 32,12, motorin yüzde 29,64, benzin yüzde 26,96, roka yüzde 26,86, otoban geçiş ücreti yüzde 25,26, kaşar peyniri yüzde 25, taksi ücreti yüzde 24,69, mercimek yüzde 24,45, belediye otobüs ücreti yüzde 24,41, mandalina yüzde 24,40."

En fazla ucuzlayan ürünler ise "kazak (çocuk için) yüzde 8,19, portakal yüzde 7,69, hırka (kadın için) yüzde 7,28, kazak (erkek için) yüzde 7,10, pardösü (kadın için) yüzde 6,65, elbise (kadın için) yüzde 6,59, sweatshirt (erkek için) yüzde 5,37, sweatshirt (çocuk için) yüzde 5,23, gömlek (çocuk için) yüzde 5,19, etek yüzde 4,96, kaban (kadın için) yüzde 4,49, erkek mont yüzde 3,81, pijama (çocuk için) yüzde 3,30, gömlek (erkek için) yüzde 2,89, eşofman (çocuk için) yüzde 2,65, pijama (kadın için) yüzde 2,29, kaban (erkek için) yüzde 1,47, bot (kadın için) yüzde 1,06, mücevher (altın) yüzde 0,44, bot (erkek için) yüzde 0,36" oldu. - İSTANBUL

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Türkiye İstatistik Kurumu, Domates, Metro, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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