Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler Paneli düzenlendi

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, finansal teknolojiler (fintek) alanında başarılı ülkelerde, düzenleyici otoritelerle rekabet otoriteleri arasında koordinasyon ve istişare mekanizması olduğunu belirterek, "Ülkemizde de bu istişareyi diğer düzenleyici otoritelerle yapmak, koordinasyonu sağlamak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz." dedi.

"Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler Paneli" Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan'nın da katılımıyla Bilkent Otel'de gerçekleştirildi.

Küle, burada yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin alışkanlıkları derinden etkilediğini, ürün ve hizmetlere erişim yollarını farklılaştırdığını söyledi. Bu durumun yeni iş modellerini meydana getirdiğini belirten Küle, birçok ürün ve hizmet pazarında gözlemlenen dönüşümün en yoğun hissedildiği yerlerin başında finans ve ödeme hizmetlerinin geldiğini aktardı. Küle, "Genelde finans sektörü, özelde ise ödeme hizmetlerinde gözlemlenen teknoloji odaklı dönüşüm, bir taraftan tüketiciler için ürün ve hizmet çeşitliliğinin artmasını sağlarken bir taraftan da yeni oyuncuların pazarda kendine yer edinmesine kapı aralamaktadır. Bu durumda Rekabet Kurumu olarak varlığımızı hissettirmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Fintek alanında başarılı ve gelişmiş ülkelerde düzenleyici otoritelerle rekabet otoriteleri arasında çok ciddi koordinasyon, iş birliği ve istişare mekanizması olduğuna dikkati çeken Küle, "Biz ülkemizde de bu istişareyi diğer düzenleyici otoritelerle yapmak, koordinasyonu sağlamak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Buradaki gelişim, inovasyon, ve rekabet, fintek alanında ülkemizi çok farklı bir yere taşıyacak." diye konuştu.

Küle, öte yandan zincir marketlere verilen 2,7 milyar liralık cezaya ilişkin gerekçeli kararın gelecek hafta başında açıklanacağı bilgisini paylaşarak, "Tüm gerekçeleri ve yapmış olduğunuz çalışmaları, alınan karardaki delil niteliği taşıyan tüm yazışmaları, iletişimi ve koordinasyonu gerekçeli kararda göreceksiniz." ifadesini kullandı.

"Ödeme hizmetleri en hızlı ve en çok gelişen alanlardan biri"

MKK Genel Müdürü Arıkan da ödeme hizmetlerinin en hızlı ve en çok gelişen alanlardan birisi olduğunu kaydetti.

Türkiye'de bankacılığın dünyada gelişmiş ülkelere örnek teşkil edecek şekilde iyi durumda olduğunu vurgulayan Arıkan, "Finansal teknoloji geliştirme noktasında Türkiye'nin gerçekten çok iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Bunu da ülke olarak ihraç edebileceğimiz ve ülkemizin de gelişimine katkı sağlayabilecek bir alan olarak düşünüyorum." dedi.

Arıkan, Türkiye'yi finansal teknoloji çözümü geliştiren bir ülke konumuna taşımanın önemine işaret ederek, bu konudaki potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de teknolojik gelişimin regüle edilerek desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Arıkan, "Bizim mutlaka tematik konularda, finansal teknoloji çözümü geliştiren, islami finansal ürünler ortaya koyan, sermaye piyasalarına ve bankacılığa, finansal teknoloji çözümlerinde farklı ürün ve süreçleri geliştiren, önünü açan, dünyaya örnek olan bir ülke haline gelmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.