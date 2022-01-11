Üye Girişi
Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler Paneli düzenlendi - Son Dakika

Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler Paneli düzenlendi

11.01.2022 13:43
Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler Paneli düzenlendi

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, finansal teknolojiler (fintek) alanında başarılı ülkelerde, düzenleyici otoritelerle rekabet otoriteleri arasında koordinasyon ve istişare mekanizması olduğunu belirterek, "Ülkemizde de bu istişareyi diğer düzenleyici otoritelerle yapmak, koordinasyonu...

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, finansal teknolojiler (fintek) alanında başarılı ülkelerde, düzenleyici otoritelerle rekabet otoriteleri arasında koordinasyon ve istişare mekanizması olduğunu belirterek, "Ülkemizde de bu istişareyi diğer düzenleyici otoritelerle yapmak, koordinasyonu sağlamak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz." dedi.

"Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler Paneli" Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan'nın da katılımıyla Bilkent Otel'de gerçekleştirildi.

Küle, burada yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin alışkanlıkları derinden etkilediğini, ürün ve hizmetlere erişim yollarını farklılaştırdığını söyledi. Bu durumun yeni iş modellerini meydana getirdiğini belirten Küle, birçok ürün ve hizmet pazarında gözlemlenen dönüşümün en yoğun hissedildiği yerlerin başında finans ve ödeme hizmetlerinin geldiğini aktardı. Küle, "Genelde finans sektörü, özelde ise ödeme hizmetlerinde gözlemlenen teknoloji odaklı dönüşüm, bir taraftan tüketiciler için ürün ve hizmet çeşitliliğinin artmasını sağlarken bir taraftan da yeni oyuncuların pazarda kendine yer edinmesine kapı aralamaktadır. Bu durumda Rekabet Kurumu olarak varlığımızı hissettirmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Fintek alanında başarılı ve gelişmiş ülkelerde düzenleyici otoritelerle rekabet otoriteleri arasında çok ciddi koordinasyon, iş birliği ve istişare mekanizması olduğuna dikkati çeken Küle, "Biz ülkemizde de bu istişareyi diğer düzenleyici otoritelerle yapmak, koordinasyonu sağlamak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Buradaki gelişim, inovasyon, ve rekabet, fintek alanında ülkemizi çok farklı bir yere taşıyacak." diye konuştu.

Küle, öte yandan zincir marketlere verilen 2,7 milyar liralık cezaya ilişkin gerekçeli kararın gelecek hafta başında açıklanacağı bilgisini paylaşarak, "Tüm gerekçeleri ve yapmış olduğunuz çalışmaları, alınan karardaki delil niteliği taşıyan tüm yazışmaları, iletişimi ve koordinasyonu gerekçeli kararda göreceksiniz." ifadesini kullandı.

"Ödeme hizmetleri en hızlı ve en çok gelişen alanlardan biri"

MKK Genel Müdürü Arıkan da ödeme hizmetlerinin en hızlı ve en çok gelişen alanlardan birisi olduğunu kaydetti.

Türkiye'de bankacılığın dünyada gelişmiş ülkelere örnek teşkil edecek şekilde iyi durumda olduğunu vurgulayan Arıkan, "Finansal teknoloji geliştirme noktasında Türkiye'nin gerçekten çok iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Bunu da ülke olarak ihraç edebileceğimiz ve ülkemizin de gelişimine katkı sağlayabilecek bir alan olarak düşünüyorum." dedi.

Arıkan, Türkiye'yi finansal teknoloji çözümü geliştiren bir ülke konumuna taşımanın önemine işaret ederek, bu konudaki potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de teknolojik gelişimin regüle edilerek desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Arıkan, "Bizim mutlaka tematik konularda, finansal teknoloji çözümü geliştiren, islami finansal ürünler ortaya koyan, sermaye piyasalarına ve bankacılığa, finansal teknoloji çözümlerinde farklı ürün ve süreçleri geliştiren, önünü açan, dünyaya örnek olan bir ülke haline gelmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler Paneli düzenlendi
Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler Paneli düzenlendi
Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler Paneli düzenlendi
Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler Paneli düzenlendi

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Rekabet Kurumu, Türkiye, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler Paneli düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl ilişkisinde ikinci ayrılık! Sinan Akçıl: Evden ayrıldım Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl ilişkisinde ikinci ayrılık! Sinan Akçıl: Evden ayrıldım         
13:56
Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı         
13:54
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti         
11:15
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50

Son Dakika Haberleri
13:54 Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı
13:54 Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı
13:41 Teoman, oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı: Kızı tanımıyorum bile
13:26 Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu
13:26 Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı
13:04 Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları
12:57 Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyerin kazayla son bulan hikayesi
12:55 Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı
12:40 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!
12:38 Aralarında doktor, polis bile var! Çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 14:08:49. #1.11#
SON DAKİKA: Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler Paneli düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement