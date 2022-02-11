Üye Girişi
Ödemeler dengesi (1) - Son Dakika

Ödemeler dengesi (1)

11.02.2022 10:14
Ödemeler dengesi (1)

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, geçen yılın aralık ayında 3 milyar 841 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 882 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, geçen yılın aralık ayında 3 milyar 841 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 882 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı geçen yılın aralık ayında 2020'nin aynı ayına kıyasla 401 milyon dolar artarak 3 milyar 841 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 882 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 1 milyar 625 milyon dolar artarak 4 milyar 989 milyon dolara çıktı.

2020'nin aralık ayında 700 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, geçen yılın aynı ayında 2 milyar 279 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 1 milyar 122 milyon dolar artarak 1 milyar 710 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, geçen yılın aralık ayında 2020'nin aynı ayına göre 689 milyon dolar artışla 1 milyar 306 milyon dolara ulaştı. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar ise aynı dönemde 37 milyon dolar artarak 666 milyon dolar oldu.

2020'nin aralık ayında 35 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde ise 2021'in aynı ayında 104 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2021 döneminde 3 milyar 980 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Öte yandan, kasım ayına ilişkin cari işlemler açığı 2 milyar 681 milyon dolardan 2 milyar 824 milyon dolara revize edildi.

(Sürecek)

YORUMLAR
500

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Aralık, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ödemeler dengesi (1) - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:15 Peru'da yolcu otobüsü vadiye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
10:11 Son Dakika: Cari denge aralıkta 3,8 milyar dolar açık verdi
10:02 Halil Falyalı cinayetinde detaylar geldi! "Üniformalı çete" 10 gün boyunca adım adım takip etmiş
09:55 Maske Kimsin Sen yarışmasının final fragmanı yayınlandı
09:46 Yangın sonrasında ne yapılmalı? Bildirge yayınlandı
09:42 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu dans ettiği videosunu paylaştı
09:36 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Adil, Cana ve Sedat'ın ilişkisini Nalan'a anlatacak mı?
09:23 Mahkum'da dün akşam neler oldu?
09:14 Kontrolden çıkan otomobilin çarptığı kurye yaşamını yitirdi!
09:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam ne oldu? Çukurova'da aşk galip geliyor mu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 10:23:32. #1.11#
SON DAKİKA: Ödemeler dengesi (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement