Ödemeler dengesi (1)

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, geçen yılın aralık ayında 3 milyar 841 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 882 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, cari işlemler açığı geçen yılın aralık ayında 2020'nin aynı ayına kıyasla 401 milyon dolar artarak 3 milyar 841 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 882 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 1 milyar 625 milyon dolar artarak 4 milyar 989 milyon dolara çıktı.

2020'nin aralık ayında 700 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, geçen yılın aynı ayında 2 milyar 279 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 1 milyar 122 milyon dolar artarak 1 milyar 710 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, geçen yılın aralık ayında 2020'nin aynı ayına göre 689 milyon dolar artışla 1 milyar 306 milyon dolara ulaştı. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar ise aynı dönemde 37 milyon dolar artarak 666 milyon dolar oldu.

2020'nin aralık ayında 35 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde ise 2021'in aynı ayında 104 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2021 döneminde 3 milyar 980 milyon dolar açık vermesini bekliyordu. Öte yandan, kasım ayına ilişkin cari işlemler açığı 2 milyar 681 milyon dolardan 2 milyar 824 milyon dolara revize edildi.

(Sürecek)