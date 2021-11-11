Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, eylülde doğrudan yatırımlar kaynaklı 1 milyar 86 milyon dolarlık, portföy yatırımları kaynaklı 1 milyar 219 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Eylül 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, eylülde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1 milyar 86 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 219 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, eylülde yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 62 milyon dolarlık net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 189 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve genel hükümet sırasıyla 26 milyon dolar ve 2 milyar 250 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, diğer sektörler 408 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları eylülde 760 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 392 milyon dolar artış ve Türk lirası cinsinden 765 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 373 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili eylülde bankalar 745 milyon dolar ve genel hükümet 131 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 540 milyon dolar net geri kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise eylül ayında 5 milyar 589 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Eylül 2021 Eylül 2021 Ocak-Eylül A- CARİ İŞLEMLER HESABI -28.313 1.652 -11.738 1. İhracat 117.622 20.870 160.045 2. İthalat 146.972 21.893 180.357 Mal Dengesi -29.350 -1.023 -20.312 3. Hizmet Gelirleri 24.566 6.755 39.438 4. Hizmet Giderleri 16.758 3.081 22.520 Mal ve Hizmet Dengesi -21.542 2.651 -3.394 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 5.049 575 5.060 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 11.842 1.612 14.200 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -28.335 1.614 -12.534 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 22 38 796 B. SERMAYE HESABI -25 -2 -62 C. FİNANS HESABI 6.470 -2.183 -31.084 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.012 438 4.228 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.199 1.524 9.828 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.669 535 455 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -15.126 1.754 6.898 11.1. Hisse Senetleri -5.657 62 -1.316 11.2. Borç Senetleri -9.469 1.692 8.214 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 159 370 8.617 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 33 19 16 12.3. Bankalar 2.695 -680 5.148 12.4. Diğer Sektörler -2.569 1.031 3.453 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 7.297 248 27.658 13.1. Merkez Bankası 12.510 -6 4.781 13.2. Genel Hükümet -471 -131 6.167 13.3. Bankalar 2.644 -817 5.332 13.4. Diğer Sektörler -7.386 1.202 11.378 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -34.808 3.833 19.284 D. NET HATA VE NOKSAN -7.826 1.756 13.516 GENEL DENGE 42.634 -5.589 -32.800 E. REZERV VARLIKLAR -42.634 5.589 32.800 14. Resmi Rezervler -42.634 5.589 32.800 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 (Bitti) (Bitti)

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