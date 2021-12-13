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Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika

Ödemeler dengesi (2)

13.12.2021 10:33
Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 337 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 2 milyar 220 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 337 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 2 milyar 220 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Ekim 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 337 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 220 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ekimde yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 55 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 400 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 240 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ekimde 806 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 708 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 691 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 399 milyon dolar net yükseliş kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 575 milyon dolar, 61 milyon dolar ve 328 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise ekim ayında 1 milyar 480 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Ekim2021 Ekim2021 Ocak-Ekim
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-28.6013.156-8.426
1. İhracat134.85220.880180.854
2. İthalat165.49120.734201.265
Mal Dengesi-30.639146-20.411
3. Hizmet Gelirleri28.5586.62446.226
4. Hizmet Giderleri18.7302.76125.043
Mal ve Hizmet Dengesi-20.8114.009772
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler5.2103985.458
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler12.9931.38315.583
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-28.5943.024-9.353
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler-7132927
B.SERMAYE HESABI-26-1-63
C.FİNANS HESABI6934.327-28.081
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.3575594.786
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu5.49389610.670
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi2.112509971
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-12.139-1.7115.187
11.1. Hisse Senetleri-5.803-55-1.371
11.2. Borç Senetleri-6.336-1.6566.558
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-3.7512.64211.044
12.1. Merkez Bankası000
12.2. Genel Hükümet33016
12.3. Bankalar-2.508-7834.365
12.4. Diğer Sektörler-1.2763.4256.663
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu6.67119829.025
13.1. Merkez Bankası12.564-44.777
13.2. Genel Hükümet-516-616.106
13.3. Bankalar797-4284.904
13.4. Diğer Sektörler-6.17469113.238
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-29.320-1.17219.592
D.NET HATA VE NOKSAN-9.1312.65214.688
GENEL DENGE38.451-1.480-34.280
E.REZERV VARLIKLAR-38.4511.48034.280
14. Resmi Rezervler-38.4511.48034.280
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri000

(Bitti)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dolar, TCMB, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika Ekonomi


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