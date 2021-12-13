Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 337 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 2 milyar 220 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Ekim 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 337 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 220 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ekimde yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 55 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 400 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 240 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ekimde 806 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 708 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 691 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 399 milyon dolar net yükseliş kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 575 milyon dolar, 61 milyon dolar ve 328 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise ekim ayında 1 milyar 480 milyon dolar net artış gözlendi.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Ekim 2021 Ekim 2021 Ocak-Ekim A- CARİ İŞLEMLER HESABI -28.601 3.156 -8.426 1. İhracat 134.852 20.880 180.854 2. İthalat 165.491 20.734 201.265 Mal Dengesi -30.639 146 -20.411 3. Hizmet Gelirleri 28.558 6.624 46.226 4. Hizmet Giderleri 18.730 2.761 25.043 Mal ve Hizmet Dengesi -20.811 4.009 772 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 5.210 398 5.458 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 12.993 1.383 15.583 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -28.594 3.024 -9.353 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -7 132 927 B. SERMAYE HESABI -26 -1 -63 C. FİNANS HESABI 693 4.327 -28.081 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.357 559 4.786 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.493 896 10.670 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 2.112 509 971 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -12.139 -1.711 5.187 11.1. Hisse Senetleri -5.803 -55 -1.371 11.2. Borç Senetleri -6.336 -1.656 6.558 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi -3.751 2.642 11.044 12.1. Merkez Bankası 0 0 0 12.2. Genel Hükümet 33 0 16 12.3. Bankalar -2.508 -783 4.365 12.4. Diğer Sektörler -1.276 3.425 6.663 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.671 198 29.025 13.1. Merkez Bankası 12.564 -4 4.777 13.2. Genel Hükümet -516 -61 6.106 13.3. Bankalar 797 -428 4.904 13.4. Diğer Sektörler -6.174 691 13.238 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -29.320 -1.172 19.592 D. NET HATA VE NOKSAN -9.131 2.652 14.688 GENEL DENGE 38.451 -1.480 -34.280 E. REZERV VARLIKLAR -38.451 1.480 34.280 14. Resmi Rezervler -38.451 1.480 34.280 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 (Bitti)

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