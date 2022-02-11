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Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika

Ödemeler dengesi (2)

11.02.2022 10:40
Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geçen yılın aralık ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 739 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 2 milyar 10 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geçen yılın aralık ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 739 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 2 milyar 10 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Aralık 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, aralıkta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 739 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 2 milyar 10 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, aralıkta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 1 milyar 1 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 226 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 72 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları aralıkta 3 milyar 711 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 364 milyon dolar artış, Türk Lirası cinsinden ise 526 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 838 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 635 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 250 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 885 milyon dolar net yükseliş kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 48 milyon dolar ve 1 milyar 692 milyon dolar net kullanım, bankalar ise 243 milyon dolar geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervler aralık ayında 13 milyar 781 milyon dolar net azalış gözlendi.

"Revizyon Politikası" doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde 2017 yılından itibaren birincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı.

Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da "Cari İşlemler Hesabı" ile "Finans Hesabı" kalemlerini ve dolayısıyla "Net Hata ve Noksan" kalemini etkiledi.

Yapılan güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2017'de 312 milyon dolar, 2018'de 162 milyon dolar, 2019'da 145 milyon dolar, 2020'de 52 milyon dolar ve 2021'in Ocak-Kasım dönemi için 527 milyon dolar şeklinde değişti.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2020 Ocak-Aralık2021 Aralık2021 Ocak-Aralık

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-35.537-3.841-14.882
1.İhracat168.38722.449224.766
2.İthalat206.25027.438253.927

Mal Dengesi-37.863-4.989-29.161
3.Hizmet Gelirleri35.4295.55556.789
4.Hizmet Giderleri23.8913.84531.628

Mal ve Hizmet Dengesi-26.325-3.279-4.000
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler6.2217256.725
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler15.6131.39118.505

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-35.717-3.945-15.780
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler180104898
B.SERMAYE HESABI-36-5-70
C.FİNANS HESABI-7.6181.242-27.808
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi3.2391.1246.452
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu7.8311.86314.149
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi2.8948592.295
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-6.662-1.1513.056
11.1.Hisse Senetleri-4.255-1.001-1.434
11.2.Borç Senetleri-2.407-1504.490
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi-1.8845.43018.689
12.1.Merkez Bankası000
12.2.Genel Hükümet33016
12.3.Bankalar-4.0804.3147.506
12.4.Diğer Sektörler2.1631.11611.167
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu10.6985.45938.039
13.1.Merkez Bankası12.67804.778
13.2.Genel Hükümet-413486.008
13.3.Bankalar3.3934566.356
13.4.Diğer Sektörler-4.9604.95520.897

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-27.955-5.08812.856
D.NET HATA VE NOKSAN-3.907-8.69310.474

GENEL DENGE31.86213.781-23.330
E.REZERV VARLIKLAR-31.862-13.78123.330
14.Resmi Rezervler-31.862-13.78123.330
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri000
(Bitti)

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, dolar, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika Ekonomi


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