Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ocak ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 516 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 766 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Ocak 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 516 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 766 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, ocakta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 352 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 98 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 104 milyon dolar geri ödeme, diğer sektörler ise 500 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ocakta 1 milyar 651 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 79 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 117 milyon dolar olmak üzere toplam 196 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar ve genel hükümet sırasıyla 496 milyon dolar ve 84 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 83 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler ocak ayında net 942 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):