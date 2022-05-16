Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika
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Ödemeler dengesi (2)

16.05.2022 10:12
Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 296 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 3 milyar 51 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 296 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 3 milyar 51 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Mart 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 296 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 3 milyar 51 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, martta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 744 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 201 milyon dolarlık net satış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 758 milyon dolar geri ödeme, genel hükümet ise 219 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları martta 2 milyar 271 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 493 milyon dolar artış ve Türk lirası cinsinden 178 milyon dolar azalış olmak üzere toplam net 1 milyar 315 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 54 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 718 milyon dolar ve 943 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler mart ayında net 4 milyar 506 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2021 Ocak-Mart2022 Şubat2022 Mart2022 Ocak-Mart

A-CARİ İŞLEMLER HESABI-7.544-5.441-5.554-18.074
1.İhracat49.44719.94522.80060.444
2.İthalat56.43926.17029.14281.486

Mal Dengesi-6.992-6.225-6.342-21.042
3.Hizmet Gelirleri9.0574.4315.76815.045
4.Hizmet Giderleri6.7952.8403.4399.294

Mal ve Hizmet Dengesi-4.730-4.634-4.013-15.291
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler2.0525907472.007
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler5.0631.4102.1444.596

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-7.741-5.454-5.410-17.880
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler19713-144-194
B.SERMAYE HESABI-21-1-2-3
C.FİNANS HESABI-1.215-3.493529-10.328
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi7774464441.224
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu2.1574587402.005
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi-8434121.5652.691
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu-1.195-354-1.486-2.091
11.1.Hisse Senetleri-1.812-228-744-1.324
11.2.Borç Senetleri617-126-742-767
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi7.0927552.5811.023
12.1.Merkez Bankası0000
12.2.Genel Hükümet30-1-1
12.3.Bankalar8.9661.9222.1883.481
12.4.Diğer Sektörler-1.877-1.167394-2.457
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu7.2795.0024.80715.352
13.1.Merkez Bankası1.3792.72643.861
13.2.Genel Hükümet-287-179718502
13.3.Bankalar5.0021.5531.7724.472
13.4.Diğer Sektörler1.1859022.3136.517

Cari, Sermaye ve Finans Hesapları-6.350-1.949-6.085-7.749
D.NET HATA VE NOKSAN4.676-2691.57983

GENEL DENGE1.6742.2184.5067.666
E.REZERV VARLIKLAR-1.674-2.218-4.506-7.666
14.Resmi Rezervler-1.674-2.218-4.506-7.666
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri0000

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hükümet, dolar, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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