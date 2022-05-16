Ödemeler dengesi (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı 296 milyon dolarlık giriş kaydedilirken, portföy yatırımları kaynaklı 3 milyar 51 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.
TCMB tarafından Mart 2022 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Buna göre, martta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 296 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 3 milyar 51 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, martta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 744 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 201 milyon dolarlık net satış yaptı.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 758 milyon dolar geri ödeme, genel hükümet ise 219 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları martta 2 milyar 271 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 493 milyon dolar artış ve Türk lirası cinsinden 178 milyon dolar azalış olmak üzere toplam net 1 milyar 315 milyon dolar arttı.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar 54 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 718 milyon dolar ve 943 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervler mart ayında net 4 milyar 506 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2021 Ocak-Mart
|2022 Şubat
|2022 Mart
|2022 Ocak-Mart
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-7.544
|-5.441
|-5.554
|-18.074
|1.
|İhracat
|49.447
|19.945
|22.800
|60.444
|2.
|İthalat
|56.439
|26.170
|29.142
|81.486
|Mal Dengesi
|-6.992
|-6.225
|-6.342
|-21.042
|3.
|Hizmet Gelirleri
|9.057
|4.431
|5.768
|15.045
|4.
|Hizmet Giderleri
|6.795
|2.840
|3.439
|9.294
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-4.730
|-4.634
|-4.013
|-15.291
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|2.052
|590
|747
|2.007
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|5.063
|1.410
|2.144
|4.596
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-7.741
|-5.454
|-5.410
|-17.880
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|197
|13
|-144
|-194
|B.
|SERMAYE HESABI
|-21
|-1
|-2
|-3
|C.
|FİNANS HESABI
|-1.215
|-3.493
|529
|-10.328
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|777
|446
|444
|1.224
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|2.157
|458
|740
|2.005
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|-843
|412
|1.565
|2.691
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|-1.195
|-354
|-1.486
|-2.091
|11.1.
|Hisse Senetleri
|-1.812
|-228
|-744
|-1.324
|11.2.
|Borç Senetleri
|617
|-126
|-742
|-767
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|7.092
|755
|2.581
|1.023
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|3
|0
|-1
|-1
|12.3.
|Bankalar
|8.966
|1.922
|2.188
|3.481
|12.4.
|Diğer Sektörler
|-1.877
|-1.167
|394
|-2.457
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|7.279
|5.002
|4.807
|15.352
|13.1.
|Merkez Bankası
|1.379
|2.726
|4
|3.861
|13.2.
|Genel Hükümet
|-287
|-179
|718
|502
|13.3.
|Bankalar
|5.002
|1.553
|1.772
|4.472
|13.4.
|Diğer Sektörler
|1.185
|902
|2.313
|6.517
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-6.350
|-1.949
|-6.085
|-7.749
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|4.676
|-269
|1.579
|83
|GENEL DENGE
|1.674
|2.218
|4.506
|7.666
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|-1.674
|-2.218
|-4.506
|-7.666
|14.
|Resmi Rezervler
|-1.674
|-2.218
|-4.506
|-7.666
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
|0
Kaynak: AA
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