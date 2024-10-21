Bakan Işıkhan: Hastanelerin sözleşmeleri feshedildi, ödemeler durduruldu

Ekonomi

Bu kez de basına sataştı

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Işıkhan, yenidoğan bebek çetesi ve gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, savcılıktan gelen talep üzerine bakanlık olarak denetimlerin başlatıldığını açıkladı.

Işıkhan, Yenidoğan çetesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında 2 hastanenin iptal edildiğini belirten Işıkhan, ruhsatı iptal edilen hastanelere ödemelerin durdurulduğunu belirtti.

"SÖZLEŞMELERİ FESHETMİŞ DURUMDAYIZ"

Sözleşmeleri feshetmiş durumdayız. Mevzuat çerçevesinde fatura ve mali konularda incelemeyi yaptı ve yapmaya devam ediyor. İncelemelerimizi tamamladık. Müfettişlerimizin raporlarına dayanarak 2 hastanenin sürecini tamamladık. Sözleşmeleri feshetmiş durumdayız.

Özel hastanelere ilişkin yapılmış ödemeler var ise tespit edilen hususlar doğrultusunda geçmişe dönük olarak faizi ile birlikte sözleşme kapsamındaki cezaları tahsil ediyoruz. Çalışmalarımız risk analizi kapsamında soruşturmalarımızı yürütüyoruz. Yerinde incelemelerimizi gerçekleştiriyoruz. İnsanlık dışı olay CİMER'e gelen bir şikayet üzerine ortaya çıktı. Vatandaşlarımızdan ALO 170 ve CİMER üzerinden bize bildirilen her konuyu titizlikle takip ediyoruz.

"BİR KURUŞUN DAHİ HESABINI SORACAĞIZ"

Konunun takipçisi olacağımızı da özellikle vurgulamak istiyorum. Bugüne kadar SGK'nın her kuruşunu takip ettik, bundan sonra da bir kuruşun dahi hesabını soracağız.

ÖZEL HASTANELERDE GEREKSİZ TESTLERİN YAPILDIĞI ALGISI VAR, ÖZEL HASTANE, SGK İLİŞKİSİNE DAİR YENİ ÇALIŞMA OLACAK MI?

Müfettişlerimiz tarafından biz rutin taramalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bazen yerinde bir tespit belirlediğimizde sözleşme maddesi gereği olarak usulsüz istenen harcamaların cezalarını biz özel hastanelerden temin ediyoruz.

Müfettişlerimiz ihbar ve şikayetlere bağlı harekete geçiyor, bazen planlı bir şekilde incelemelerini yapıyor. Biz özel hastaneler başta olmak üzere tüm sağlık hizmeti sunucularını bu kapsamda değerlendiriyoruz.

GSS Genel Müdürlüğü'nce de destek alıyoruz. Faturaların, reçetelerin yer aldığı elektronik ortamda bunlarla ilgili rehberlik teftiş başkanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Biz yapay zekadan da yararlanarak sosyal güvenlik kurumunda program ile yapay zekada nerede ayrıcalık var, sapma var, hata var? Biz bunları yapay zekadan faydalanarak bu desteği alacağız.

"HİZMET YAKIN ZAMANDA GÜNDEME ALINACAK"

Yapay zekadan faydalanarak milyonlarca reçetenin gözden geçirilmesi bize bir hata payı verecek, bazen bu sapmaya bağlı olarak aykırı uygulamalarda kaçak, gerek duymayan incelemeler yapıldığı zaman bunları rahatlıkla gözlemleyebileceğiz. Bu çok iyi bir sistem. Hizmet yakın zamanda gündeme alınacak. Vatadaşlar aykırı durumları gördüklerinde kayıt dışı uygulamaların olduğu durumlarla karşılaşıldığında ALO 170 ve CİMER'e bunları bize bildirmelerini özellikle rica ediyorum.

2024 YILINDA EMEKLİ OLANLARLA 2025 YILINDA EMEKLİ OLACAKLARIN AYLIKLARI ARASINDA YÜZDE 30 FARK GÜNDEMDE, FARKIN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR MU?

Kamuoyunda bize gelen sorular arasında EKK'da biz bunu tartıştık, bazı dönemlerde enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor. Aylık bağlama oranlarına ilişkin farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Emeklilik sistemi ile çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Biz tek başımıza müdahale edemeyiz. Diğer bakanlıklarımızın bun konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum. Konuyu ince eleyip sık dokumak gerekiyor bu tür durumlarla daha önce karşılaştık. SGK ve Bakanlık olarak bizim çalışanlarımızın daha çok üretimine, çalışmasına ihtiyacımız var. Emeklilik bir haktır. Belli bir çalışma süresini doldurduktan sonra hepimiz emekli olacak. Vatandaşlardan ricam şudur ki sağlıklı iken çalışmaya, üretmeye ülkemizin ekonomik anlamda büyümesini sağlamak amacıyla daha fazla üretmeye ihtiyacımız var. Sistemde ne kadar kalırlarsa emekli aylıklarının yüksek olacağını öngörüyoruz.

Tabi biz vatandaşlarımızın tercihine müdahale edecek bir noktada değiliz. Her bir vatandaşımız e-Devlet'ten bunu rahatlıkla görebilir. Dilekçesini verip emekli aylığı hak kazanabilir. Sistemde kalıp çalışmayı tercih etmelerini ben rica ediyorum. Vatandaşlarımız aslında çalışabilirler, nitelikli personelin iş gücü kaybı da ortaya çıkacaktır. Piyasa o kadar dinamik ki iş gücü açığının olay ve kısa sürede kapatılacağını öngörebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız bile nasıl özveri ile çalışıyor.

Almanya'da insanlar 40 yıl prim ödüyorlar, 20 yıl emekli aylığı alıyorlar, bizde tam tersi, 20 yıl prim ödüyorlar 40 yıl emekli aylığı alıyorlar. Ne kadar çok prim ödersek ve prime esas kazancımızı yüksek gösterirsek emekli aylığımız da yüksek olacak.

Kısa sürede emekli olmayı tercih edersek tabi ki emekli aylığımız düşük olacaktır. En düşük emekli aylığını biz 12.500 TL'ye çıkardık, sanki zannediliyor ki emeklilerimizin büyük bir kısmı 12.500 TL alıyor, hayır yanlış 50-60-80 bin TL emekli aylığı alan vatandaşlarımız söz konusu."