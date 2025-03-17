OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin

Geniş Video İzle

Ekonomi dünyasının önde gelen kuruluşlarından OECD, Türk ekonomisi için yeni bir beklenti açıkladı. Daha önceki tahminlerini revize eden kuruluş, Türkiye'nin ekonomik performansının 2025'te beklenenden daha da iyi geleceği, buna karşın gelecek yıl biraz gerileme gösterebileceği tahmininde bulundu. Enflasyon tahmini ise başlı başına düşündürücü.

17.03.2025 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü Türkiye ile ilgili tahminlerini değiştirdi. Küresel ekonomi için büyüme tahminlerini düşürdü. OECD bugün yayınladığı ara dönem "Ekonomik Görünüm" raporunda Türkiye için 2025 büyüme tahminini yüzde 2,6'dan 3,1'e çıkaran OECD, 2026 için büyüme tahminini yüzde 3,1'den 3,0'a çekti. Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,2 büyüdüğünü tahmin etti.

ENFLASYON TAHMİNİNDE 0,7 PUANLIK ARTIŞ

OECD, Türkiye için 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini 0,7 puan artırarak yüzde 31,4'e çıkarırken, 2026 sonu beklentisini de %17,2'den %17,1'e indirdi.

OECD, "Belirsizlikte Yönlendirme" başlığı ile sunduğu Ekonomik Görünüm raporunda, küresel üretim artışının ABD ve Çin de dahil olmak üzere bazı büyük yükselen piyasa ekonomilerindeki güçlü genişlemelerle 2024 yılında dirençli kaldığını belirtti. Raporda, "Küresel GSYH büyümesinin, bazı G20 ekonomilerinde ticaret engellerinin artması ve artan jeopolitik ve politika belirsizliğinin yatırım ve hane halkı harcamaları üzerinde baskı oluşturması nedeniyle 2024 yılında %3,2'den 2025 yılında %3,1'e ve 2026 yılında %3,0'a düşeceği tahmin edilmektedir" ifadesine yer verildi.

OECD\'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin

Ekonomi Türkiye, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • VillaUmut:
    Korkmak mı? Bu oran gerçekleşirse ülke halay çekmeye başlar, siz dalga mı geçiyorsunuz :) 76 2 Yanıtla
    Fahri URHAN:
    Bu haber sitesi için korkunç bir durum da ondan öyle başlık atmışlar. 6 2
  • ayşe onat:
    belli ki bir projeleri var. Bizim uşaklar tedbirlerinizi alın şimdiden belli ki durmayacaklar. akılları sıra akıl veriyorlar. 10 22 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:18 Bakan Tunç’tan İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Darbe ifadesi kullanmak ve sokak çağrıları kabul edilemez Bakan Tunç'tan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Darbe ifadesi kullanmak ve sokak çağrıları kabul edilemez
15:14 Gözaltındaki İmamoğlu’na 7 suçlama İfade vermeye başladı Gözaltındaki İmamoğlu'na 7 suçlama! İfade vermeye başladı
14:22 Meclis’te tansiyon çok yüksek CHP’liler kürsüyü işgal etti, Sırrı Süreyya Önder zor anlar yaşadı Meclis'te tansiyon çok yüksek! CHP'liler kürsüyü işgal etti, Sırrı Süreyya Önder zor anlar yaşadı
14:13 İstanbul Üniversitesi’nde İmamoğlu protestosu Polisle arbede yaşandı İstanbul Üniversitesi'nde İmamoğlu protestosu! Polisle arbede yaşandı
13:49 Gözaltına alınan İmamoğlu’ndan mesaj: Önce Allah’a sonra milletimize emanetim Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan mesaj: Önce Allah'a sonra milletimize emanetim
23:58 Hopa Belediyesi, İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı
23:46 Gaziosmanpaşa’da Ramazan Etkinlik Alanındaki Sahne Çöktü: 4 Yaralı Gaziosmanpaşa'da Ramazan Etkinlik Alanındaki Sahne Çöktü: 4 Yaralı
23:39 Sırrı Süreyya Önder’in Meclis’teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'teki İmamoğlu protestosu sırasında verdiği karar bomba
23:30 İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek İsrail Başbakanı Netanyahu: Müzakereler sadece ateş altında yürütülecek
23:18 CHP İmamoğlu kararını YÖK’ün önünde protesto etti CHP İmamoğlu kararını YÖK'ün önünde protesto etti
23:16 İran’da Çarşamba Suri kutlamaları 14 can aldı 1844 kişi yaralandı İran'da Çarşamba Suri kutlamaları 14 can aldı! 1844 kişi yaralandı
23:16 Zelenskiy’den kısmi ateşkes kararına ilk yorum Zelenskiy'den kısmi ateşkes kararına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 15:35:53. #7.13#
SON DAKİKA: OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.