Öğretmenlere Ulaşım İndirimi Sağlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Öğretmenlere Ulaşım İndirimi Sağlandı

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Öğretmenler için ulaşımda indirim sağlandığı açıklandı. Bu karar, öğretmenlerin ekonomik yükünü hafifletecek ve ulaşım konusunda daha rahat hareket etmelerini sağlayacak. Detaylar henüz netleşmedi ancak indirimin ne kadar olacağı ve hangi ulaşım araçlarını kapsayacağı yakında duyurulacak.

11.11.2024 10:40
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlere ulaşım müjdesi verdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü sebeyile 24-30 Kasım tarihleri arasında bir haftalık süreçte öğretmenlere Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat trenlerinde tam bilet ücreti üzerinden öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik belgelerinin ibraz edilmesinin yeterli olacağını belirterek, "24-30 Kasım tarihleri arasında alınacak YHT ile anahat trenlerinde geçerli olan kampanya biletlerinin satışı tüm TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve acentelerden yapılacak." dedi.

Öğretmenlere Ulaşım İndirimi Sağlandı

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Son Dakika Ekonomi Öğretmenlere Ulaşım İndirimi Sağlandı - Son Dakika

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