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Oğuzeli'nde bir yılda 400 ton nar işlendi - Son Dakika

Oğuzeli'nde bir yılda 400 ton nar işlendi

04.01.2022 10:06
Oğuzeli'nde bir yılda 400 ton nar işlendi

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 2021 yılında ilçede üretilen ve 400 tonur narın işlenediğini açıkladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 2021 yılında ilçede üretilen ve 400 tonur narın işlenediğini açıkladı. Kılıç, korona virüs sürecinde Türk Marka ve Patent Kurumu tarafından coğrafi işareti alınan ve katma değeri yükselen nara talebin arttığını da söyledi.

Başkan Kılıç, ilçede 2021 yılında Türk Marka Patent Kurumu tarafından tescillenerek, coğrafi işareti alınan Oğuzeli narının işlendiğini kaydetti. Nar ve nar ekşisinin ilçenin tanıtımında büyük rol oynadığını belirten Kılıç, 2021 yılında katma değeri yükselen nara üreticinin de ilgisinin arttığını ifade etti. Korona virüs sürecinde vatandaşların da nara olan talepte patlama yaşandığını anlatan Kılıç, "2021 yılı üreticimiz açısından verimli geçti. İlçemizde bereketli geçen hasat döneminin ardından toplam 400 ton nar işlendi. İşlenen narın 5 tonu belediyemiz 'Nar Atölyesinde' olmak üzere 50 tonu nar ekşisi haline geldi. Bu her yıl katlanarak devam edecek. Toprağımızın bereketi ve çalışkan halkımızın özverisi ile dünyanın en güzel narı ve ekşisi ilçemizde üretiliyor. Oğuzeli artık nar ve nar ekşisi konusunda söz sahibi konumuna geldi. Daha önce vatandaş para etmediği için nar ağaçlarını söküyordu. Kurduğumuz tesis ve ürünlerimize aldığımız coğrafi işaretlerle birlikte sökülen ağaçlar tekrar dikilmeye başladı. Çünkü ürünlerimizin katma değeri yükseldi. Buda çiftçimizin cebine yansıdı" dedi.

Nar ve nar ekşisinin vitamin açısından çok zengin bir besin olduğunu vurgulayan Başkan Kılıç, "Özellikle koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde nar ve ekşisini evlerimizde kesinlikle eksik etmemeliyiz. Narın, enfeksiyonlara karşı vücudun dirençli olmasını sağladığı, yorgunluğu giderdiği, enerji verdiği, tansiyonu düzenlediği, cildi güzelleştirdiği, kandaki şeker seviyesini dengelediği söyleniyor. Narda bulunan polyphenolic, tannin ve anthocyanin adlı maddelerin serbest radikallerle mücadele ederek damarların tıkanmasını engellediği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği, antioksidanlar açısından zengin bir meyve olduğu da dile getiriliyor. Narın sadece meyvesi değil, meyve tanelerinin zarı, meyve kabukları, nar ağacı kökleri, kök kabukları ve nar ağacı dalları da sağlık açısından faydalıdır. Yararları saymakla bitmeyen narda tüketim artırılmalıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Oğuzeli'nde bir yılda 400 ton nar işlendi
Oğuzeli'nde bir yılda 400 ton nar işlendi

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Mehmet Sait Kılıç, Koronavirüs, Türk, Nar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Oğuzeli'nde bir yılda 400 ton nar işlendi - Son Dakika Ekonomi


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