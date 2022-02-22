Olası Rusya-Ukrayna savaşı gıda fiyatlarını etkiler mi? Tehlike çok büyük - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgeyi tanımasından sonra Moskova-Kiev gerilimi iyice arttı. Bu gerilim dünyayı tedirgin ederken ortaya sıcak savaş ihtimali de çıktı. Ancak hem Avrupa hem de Türkiye çıkacak olası savaştan ekonomik olarak etkilenecek gibi görünüyor.

UN FİYATLARI REKO KIRABİLİR

DW Türkçe'nin haberine göre; Rusya'dan yapılan ithalatta "stratejik ürün" olarak tanımlanan buğday öne çıkarken arpa, soya, ayçiçeği, mısır gibi temel gıda ürünlerinde de bağımlılık giderek artıyor. Uzmanlara göre, uygulanan yanlış tarım politikaları, enerjiden sonra tarımda da Rusya'nın Türkiye üzerindeki gücünü artıracak. Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş çıkması halinde ise Türkiye'de ekmek ve un fiyatlarının rekor kırması bekleniyor.

"GİDEREK ARTAN TARIMSAL ÜRÜN İTHALATI GÖZDEN KAÇIYOR"

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'a göre, Türkiye'de Rusya kaynaklı tartışmalarda enerji ve S-400 gibi savunma ağırlıklı başlıklar öne çıksa da son yıllarda Rusya'dan giderek artan tarımsal ürün ithalatı gözden kaçıyor. Yıldırım, "Türkiye'nin gerçekten tarımda Rusya pazarına bir bağımlılığı var şu anda. Özellikle hububat ürünlerinde. Yani baktığımız zaman buğday, arpa, soya, ayçiçeği, mısırın bir bölümü. Hatta Türkiye, Birleşmiş Milletler yardım kuruluşlarına temin ettiği mesela nohut gibi bir ürünü bile Rusya'dan alıyor" ifadelerini kullandı.

"FİYATLAR ÇOK ARTACAK"

Türkiye'nin 2021 yılında yurtdışından temin ettiğibuğdayın yüzde 70'ini Rusya'dan, yaklaşık yüzde 15'ini de Ukrayna'dan ithal ettiğine işaret eden Yıldırım, "Bu bölgede yaşanacak olası bir savaş hali, Türkiye'nin pek çok temel gıda ürününe ulaşımını olumsuz etkileyecek. Belki ürünleri başka ülkelerden kısa vadede bulursunuz ama bu sefer de fiyatlar çok artacak" şeklinde konuştu.

RUSYA AVRUPA'NIN EKMEK SEPETİ

Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Rusya'nın küresel buğday ihracatındaki payı 2019'da yaklaşık yüzde 18 olurken, Avrupa'nın "ekmek sepeti" olarak bilinen Ukrayna da dünyanın en büyük 5'inci buğday ihracatçısı olarak ön plana çıkıyor. Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki olası bir çatışmanın küresel buğday fiyatlarında yüzde 20 civarında artışa neden olabileceği uyarısında bulunuyor