Oltu'ya çuval fabrikası temeli atıldı

Oltu OSB'de iki yüz yetmiş kişiye AŞ kapısı olan çuval fabrikası temeli atıldı.

Oltu OSB de Oltulu işadamları Murat ve Erkan Güzel kardeşlerden 7 bin 200 kapalı alana sahip 20 bin 500 metre kare alana kurulan 2 yüz 70 kişiye iş kapısı olacak olan çuval fabrikasının çalışmalarına başladılar.

Erdaş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güzel, Oltu'ya kuracakları iki fabrikaya babasının ismini verecek.

Murat Güzel, "Kocaeli de 20 yıllık ticaret hayatımız var, ailecek en mutlu günümüz bugün. İnşallah Oltu için ben en iyisi olacağına inanıyorum, Oltu Halkı'nın ve Belediyemizin bizleri yalnız bırakmayacağını, verdikleri manevi güçten hepimiz gördük. Bu proje Oltu için bir dönüm noktası olacak" dedi.

25 Mart tarihinin Oltu için önemli bir gün olduğunu dile getiren Güzel, "Fabrikamız Oltu'nun kaderini değiştireceği için açılışında inşallah. Devlet büyüklerimiz ve Belediye Başkanımızın yardım ve destekleriyle 25 Mart'ta fabrikamızı faaliyete sokmak istiyoruz. Fabrikalarımızın isimleri ise; Oltu'da babamızın adını yaşatmak için Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iki fabrikamızın adlarından birisi firma olarak "Mithatoğlu" diğeri ise "Güzel Sentetik", yani 'Mithat Güzel' olarak faaliyete geçmeyi düşünüyoruz. Bu durum ailemiz için onur verici bir durum. Biz Oltu'ya gelirken önceliğimiz ticaretten önce baba ocağına bu tesisi getirmek ve babamızın ismini burada yaşatmaktı. Ben inanıyorum ki bizden sonraki kuşaklarda atalarına böyle değer verirse Allah gerisini tespih tanesi gibi dizer getirir." 'Bu arada 1 yıl öncesinden bugüne kadar bizimle birlikte adım adım takip eden, bizimle beraber yolu yürüyen ve bizden daha çok heyecanlanıp emek eden Başkanımıza kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Temel atma töreninde konuşan Erdaş Yönetim Kurlu Başkan yardımcısı Ekan Güzel ise "Yaptığımız işin asıl gayesi; bu bölgeye insanlar gelebilsinler, gelmeye cesaret edebilsinler, buralara yatırım yapabilsinler, bunun karşılığının olabileceğini görsünler. Özellikle son iki haftalık süre zarfında gördük ki burada müthiş derece bir işsizlik var. Bize umut bağlayan insanların olduğunu gördük ve 'acaba Oltu'da insanlarımıza bir faydamız dokunabilir mi?' dedik. Biz bu mücadelede insanların bize olan güvenini boşa çıkarmamak için canla başla ne kadar gücümüz varsa birikim ve deneyimlerimiz ile buraya getirme kararı aldık, umarım karşılığını bulur.

Oltu'da olan bu işsizliği görünce dedik ki; 'bu insanlar burada böyleyken biz Kocaeli'nde ayaklarımızı uzatıp para kazanamayız. Bunu kendimize bir görev bildik, Cenab-ı Allah da bize nasip etti çok şükür. Kimse korkmasın ki Oltu'ya fabrika yaparsam ne olur? Bu girişimde herkese çok iş düşüyor. İnşallah biz geriye dönüş göçü başlatacak bir proje yapıyoruz" dedi.

Çuval fabrikası temel atma töreninde konuşan Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı da "Oltu Belediye Başkanı olarak bugün çok mutluyuz yatırımcılarla birlikte Oltu da yapılan 3 yüz kişi istihdam edecek fabrikalarımızın temel atma törenindeyiz. Şu anda hem yatırımcılar hem de Büyükşehir temsilcileri ile birlikteyiz. Fikir alış verişi yapıyoruz. Fabrikanın temellerindeki ve bitiş tarihine kadar yapacağımız bütün işlemleri gözden geçirdik. 1999'da yine Oltu'da Belediye Başkanı olduğum dönemden beri bizim yıllarca heyecan içerisinde beklediklerimizi bugün sizler sıla-i rahip yaparak gerçekleştiriyorsunuz dolayısıyla biz o zaman da Oltu Halkı'nın ve yatırımcıların emrindeydik bugün de emrindeyiz. Dışarıda ki yatırımcılarımız üretimde ciddi başarıları gördükten sonra en kısa zamanda gelip Oltu Organize Sanayi Bölgesinde "bize de mutlaka bir yer verebilir misiniz?" diye dilekte bulunacaklar, biz onların da emrindeyiz. "Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuda çok başarılılar. Ben huzurlarınızda onlara da çok teşekkür ediyorum. Ciddi manada Oltu'ya bir yatırım yapıyorsunuz, ben dün nasılsam bugün de aynısı olacağım. Oltu Belediyesi ve Oltu Halkı sizin arkanızdadır, bunu bilmenizi isterim. Tek arzum şudur: 'Bu projede; İhtiyacı olan, liyakatli, bu işi severek yapmak isteyen gençlerimizin çalışmasını istiyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Oltu'ya yapılan bu yatırımları her zaman biz baş tacı olarak kabul ediyoruz. Huzurlarınızda sayın Valimize, sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, OSB Temsilcilerine özellikle Güzel ailesine ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygı, sevgi ve hürmetlerimi bildiriyorum" dedi. - ERZURUM