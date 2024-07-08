Ömer Bolat'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var - Son Dakika
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Ekonomi

Ömer Bolat'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var

Ömer Bolat\'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı\'ndan açıklama var

Bazı ürün fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili olarak tarım sektöründe ürün değil eleman sıkıntısı olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "Bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz" sözleri tartışma yarattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Hayvancılık faaliyetleriyle iştigal edenler, eleman bulamadıklarından hareketle bu boşluğu ancak Afgan Çobanlarla doldurduklarını sıklıkla ifade etmektedirler. Bakanımızın açıklamasında da bu bilgi ifade edilmiştir" denildi.

08.07.2024 15:17
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Tarladan sofraya gelene kadar bazı ürünlerin fiyatındaki fahiş artış tepkilere neden oluyor. Piyasadaki yüksek fiyatlar hakkında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım sektöründe ürün değil eleman sıkıntısı olduğunu vurguladı.

BAKAN BOLAT'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Özellikle limonda son dönemde oluşan yüksek fiyat vatandaşın cebini yakıyor. Geçen hafta 30 liraya alınan limona bugün 100 lira verenler neye uğradığını şaşırıyor. İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında İstanbul'da limon fiyatı yüzde 56,64 arttı. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok'a konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat fiyatın fahiş olduğunu ve ağustos ayında normale döneceğini belirtti.

"25 BİN AFGAN ÇOBAN GİTSE TARIM, HAYVANCILIK KALMAZ"

Bakan Bolat'ın röportajda sarf ettiği "Ürün o kadar çok ki, çiftçi toplayacak adam bulamıyor. Ciddi bir elemansızlık problemi var. Bu açık yabancı işçilerle de kapatılamıyor. Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz" sözleri ise büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Ömer Bolat'ın 'Afgan çoban' çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var
Ticaret Bakanı Ömer Bolat.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Gelen tepkiler üzerine Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında "Sayın Ticaret Bakanımızın bir gazeteciye telefonda, limon fiyatı, eleman eksikliğinden toplanamadığı, tarım ve hayvancılıkta özellikle hasat zamanında eleman bulma ihtiyacını vurguladığı sözlerinin, çarpıtılarak ve gazetede yayınlandıktan 15 saat sonra, sosyal medyada bot hesaplar vasıtasıyla operasyonel amaçla servis edildiği gözlenmektedir.

"SOSYOLOJİK BİR TESPİT YAPILMIŞTIR"

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesiyle terörün etkisi yok edilmiş ve bölge ekonomisi tarım ve hayvancılıkla yeniden canlanmıştır. Doğu Bölgelerimiz başta olmak üzere birçok ilimizde hayvancılık faaliyetleriyle iştigal edenler, çoban ihtiyacı olduğunu, ve eleman bulamadıklarından hareketle bu boşluğu ancak Afgan Çobanlarla doldurduklarını sıklıkla ifade etmektedirler. Sayın Bakanımızın açıklamasında da bu bilgi ifade edilmiştir. Bu durumun piyasayı etkilediğinin altı çizilmektedir. Tamamen piyasa mekanizmasıyla ilgili bir sosyolojik tespit yapılmış olup, çoban istihdamı ile ilgili yapılan tespitleri içeren cümle bilinçli ve kasıtlı şekilde çarpıtılmaktadır.

Gece gündüz ülkemizin ve halkımızın refahı ve esenliği için yapılan çalışmaları, kelime cımbızlama ve bağlamından kopararak istismar taktiği ile örtmeye kalkanlar beyhude çaba içindedir. Sayın Ticaret Bakanımız, yanındaki resmi ve özel sektör heyeti ile beraber, Brüksel de bu sabah ve öğleden sonra Avrupa Birliği Komisyonu Başkan yardımcısı ve Komisyon yetkilileri ile bir yıllık gayret ve çalışmaların ürünü olarak, Türkiye-AB yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantılarını başlatacak ve yürütecektir" ifadeleri yer aldı.

Ömer Bolat'ın 'Afgan çoban' çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var

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Son Dakika Ekonomi Ömer Bolat'ın 'Afgan çoban' çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ömer Bolat'ın "Afgan çoban" çıkışı tartışma yarattı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama var - Son Dakika
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