Öncü Sönmez'den İzmit'e dev yatırım: Çinli firma için 170 milyon euroluk fabrika kuruluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Öncü Sönmez'den İzmit'e dev yatırım: Çinli firma için 170 milyon euroluk fabrika kuruluyor

Öncü Sönmez\'den İzmit\'e dev yatırım: Çinli firma için 170 milyon euroluk fabrika kuruluyor

Türkiye'nin önde gelen endüstriyel tesis kurulum firmalarından Öncü Sönmez, İzmit'te 170 milyon Euro değerinde bir yatırımla 600 bin metrekarelik bir fabrika kurma çalışmalarına başladı.

24.03.2025 22:07  Güncelleme: 22:11
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İzmit, Kocaeli - Türkiye'nin önde gelen endüstriyel tesis kurulum firmalarından Öncü Sönmez, İzmit'te önemli bir projeye imza atıyor. Şirket, Çin'in önde gelen firmalarından biri için tam 170 milyon Euro değerinde bir yatırımla 600 bin metrekarelik devasa bir fabrika kurma çalışmalarına başladı.

YATIRIM ADINDAN SÖZ ETTİRECEK

Sektördeki tecrübesi ve başarılı projeleriyle tanınan Öncü Sönmez, daha önce de birçok farklı sektörden firmaya fabrika kurulum hizmeti sunmuştu. Bu yeni projesiyle de uzmanlığını bir kez daha kanıtlayan şirket, İzmit'te hayata geçirilecek bu büyük ölçekli yatırım ile adından söz ettirecek.

"MODERN BİR ÜRETİM TESİSİ KURMA HEDEFİYLE ÇALIŞIYORUZ"

170 milyon Euro'luk önemli bir yatırımla hayata geçirilecek olan ve 600 bin metrekarelik bir alana kurulacak fabrika, bölge ekonomisi için de önemli bir katma değer yaratması bekleniyor. Proje kapsamında önemli sayıda istihdam sağlanacağı ve İzmit'in sanayi potansiyelinin daha da güçleneceği öngörülüyor.

Öncü Sönmez yetkilileri, projenin titizlikle yürütüldüğünü ve belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanacağını belirtiyor. Şirket, yüksek kalite standartlarına uygun ve modern bir üretim tesisi kurma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNCÜ SÖNMEZ BAŞARILARINA BİR YENİSİNİ EKLEYECEK

Bu önemli yatırım, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimine de katkı sağlayacak nitelikte. Çinli bir firmanın Türkiye'de böylesine büyük bir yatırım yapması, her iki ülke için de karşılıklı fayda sağlayacak bir iş birliğinin örneği olarak değerlendiriliyor.

Öncü Sönmez'in yeni projesi, sadece firma için değil, aynı zamanda Türkiye'nin endüstriyel alandaki yetkinliğinin ve yatırım çekme potansiyelinin de bir göstergesi olarak öne çıkıyor. 170 milyon Euro'luk bu büyük yatırım, projenin önemini ve ölçeğini daha da vurgularken, tamamlanmasıyla birlikte Öncü Sönmez'in başarılarına bir yenisi daha eklenmiş olacak.

İş Dünyası, Ekonomi, Türkiye, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Öncü Sönmez'den İzmit'e dev yatırım: Çinli firma için 170 milyon euroluk fabrika kuruluyor - Son Dakika

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