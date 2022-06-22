Önder Motor birinciliğe layık görüldü - Son Dakika
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Önder Motor birinciliğe layık görüldü

22.06.2022 14:41

Önder Motor birinciliğe layık görüldü Hero Motor'un İstanbul ve Fethiye bayisi Önder Motor, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler dalında Türkiye birinciliğine layık görüldü Hero Motor'un İstanbul ve Fethiye bayisi Önder Motor, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler dalında Türkiye birinciliğine layık görüldü.

Önder Motor birinciliğe layık görüldü

Hero Motor'un İstanbul ve Fethiye bayisi Önder Motor, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler dalında Türkiye birinciliğine layık görüldü

SİVAS - Hero Motor'un İstanbul ve Fethiye bayisi Önder Motor, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler dalında Türkiye birinciliğine layık görüldü.

Hindistan'ın önde gelen firmalarından Hero Motor Türkiye Bodrum 2022 Bayi Toplantısını gerçekleştirdi. Hero MotoCorp Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Pawan Munjal'ın da katıldığı toplantıda Euro5 Ürün Lansmanı gerçekleşti. Satış ve Satış Sonrası Hizmetler dalında Türkiye birinciliğine layık görülen Hero Motor'un İstanbul ve Fethiye bayisi Önder Motor ödüllendirildi. Firma sahibi Hüseyin Önder ödüllerini Hero MotoCorp Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Pawan Munjal ve Hero Motor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı M.Yusuf Sosysal'ın elinden aldı.

Önder yaptığı açıklamada duygularını şu şekilde ifade etti. "Bizler için 2021-2022 yılı güzel bir macera ve başarı oldu. Bu başarımızı Hero Motor Türkiye'nin piyasaya sürdüğü 2022 model Euro5 uyumlu yepyeni ürünler sayesinde çok daha ilerilere taşıyacağımıza canı gönülden inanıyorum. Bu başarıyı elde ederken her zaman yanımda olan aileme ve değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yaşadığım bu mutluluk sizin emek ve çabalarınız sayesinde olmuştur." Dedi.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Önder Motor birinciliğe layık görüldü - Son Dakika

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