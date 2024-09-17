Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan\'ın devreye gireceği konuşuluyor

Artan enflasyon ve yaşanan ekonomik dalgalanmalar, ürün ve hizmetlere zam olarak yansımaya devam ediyor. İletişim sektörü de bu durumdan etkilenmiş durumda. Taahhüt süresi sona eren kullanıcılar, paket yenileme sırasında karşılaştıkları zam oranlarına sosyal medyada #OperatörSoygunu etiketiyle tepki gösteriyorlar. Vatandaşların zamlara tepkisi sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor.

17.09.2024 10:41
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Günümüzde iletişim barınma, gıda gibi bir temel ihtiyaç haline gelmişken bu alanda operatörlerin belirlediği fiyatlar son zamanlarda büyük tepki topluyor. Taahhüt süresi dolduktan sonra paket yenilemek isteyen tüketiciler yüzde 200 ila yüzde 300 arası zamlarla karşı karşıya kalıyor.

#OPERATÖRSOYGUNU HASHTAGI AÇILDI

Vatandaşlar bu zamlara tepki göstermek amacıyla 2 gündür sosyal medyada organize oluyor. Bugün X'te #OperatörSoygunu hashtagi Türkiye gündeminin ilk sırasına otururken, kullanıcılar son aylardaki fiyat artışlarını paylaşarak zamlara tepki gösterdi. Bir kullanıcı benzer bir paket almasına rağmen daha önce 162.7 lira fatura öderken bu ay itibarıyla faturasının 640.5 liraya yükseldiğini belirtti. Yani söz konusu kullanıcı 2 ay öncesine göre ağustosta tam olarak yüzde 294 zamlı bir fatura ödemiş.

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor

188 TL'DEN 570 TL'YE

Operatör zamlarına tepki sosyal medya ile de sınırlı kalmış değil. Şikâyet sitelerinde 'fahiş zam' yapıldığına dair şikayetler her geçen gün artıyor. Sikayetvar.com'da bir kullanıcı uzun süredir Türk Telekom mobil hat kullanıcısı olduğunu vurgulayarak "188 TL olan sabit faturalı hattım için 1765 TL'lik bir artırım yapılıyor ve lütufmuş gibi 570 TL'ye inileceği söyleniyor. Bu nasıl bir ahlak anlayışı" ifadelerini kullandı.

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor

"İKİ KATINDAN FAZLA ZAM HANGİ SEKTÖRDE VAR"

Yine aynı sitede Turkcell faturalı hat kullandığını belirten bir kullanıcı ise "240 lira ödediğim paketimin güncel hali 600 lira olarak teklif ediliyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi. İki katından fazla bir zam hangi sektörde var. Eğer yardımcı olmazsanız hattımı kapatmayı düşünüyorum" şikayetinde bulundu.

TAAHHÜTLER AĞIRLIKLI 12 VE 24 AY SÜREYLE VERİLİYOR

Türkiye'de ve dünyada pek çok tüketici hem fiyat artışlarından etkilenmemek için hem de mevcut koşullarda görece daha uygun rakamlı bir abonelik ücreti ödemek için taahhütlü paketleri tercih ediyor. Burada şirketler de gelirini garanti altına aldığı için sistemden fayda sağlıyor. Taahhütler genel olarak 12 veya 24 ay için veriliyor. Taahhütler ileriye yönelik verilen sözler olduğu için aslında ileriye yönelik enflasyon beklentilerine göre hesaplama yapmak gerekiyor. Çünkü bir önceki taahhüt verildiğinde şirketler ileriye yönelik potansiyel maliyet artışlarını da göz önünde bulundurarak bir fiyat belirliyor.

24 AY SONRASI İÇİN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 18.38

TCMB'nin eylül ayı piyasa katılımcıları anketine bakıldığında piyasanın 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinin yüzde 27.49, 24 ay sonrası için ise yüzde 18.38 olduğu görülüyor. Bu beklentiler gerçekleşirse 24 aylık TÜFE artışı yüzde 50.9 olacak. Buradan da anlaşılabileceği gibi operatörler yeni paket fiyatlarını beklentilere göre ayarlamıyor. Gerçekleşen enflasyonun fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığına bakarsak da yapılan zamları açıklayacak bir oran karşımıza çıkmıyor.

YÜZDE 82.5 VE YÜZDE 137.7'LİK KÂR ARTIŞLARI

Yüksek oranda zam yapan operatörler büyük kârlar etmeye devam ediyor. Turkcell'in net kârı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 82.5 artarak 12 milyar 532 milyon lira oldu. 2024'ün ilk 6 ayında ise 5 milyar 760 milyon TL net kâr açıkladı. Türk Telekom'un net kârı da 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 137.7 artarak 16 milyar 422 milyon liraya yükseldi. Buradan da görüleceği gibi önceden verilen taahhütler firmaların kârlılığına bir darbe vurmadı.

ERDOĞAN DEVREYE GİREBİLİR

Öte yandan GSM operatörlerinin yaptığı fahiş zamların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatif alarak konuya müdahale edeceği de iddia edildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Medya, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Alper Eren:
    Bu işlerin bakanı yokmu niye herşeyi cumhurbaşkanına yukluyorlar. 169 10 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    300 lira fatumın süresi 1.5 aya bitiyor, yeni fiyatı 950 lira dediler, o da taahhütlü fiyatı he normalde 1300 liraymış yersen. Evde sınırsız internet 400 lira, mobilde 60gb 1000 lira, saçmalığa bakarmısın? 76 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Benim faturam aylık 117 TL di. Sözleşmem bitti 350 TL çıkardılar Biz ailede dört kişiyiz Bu kadar parayı nasıl ödeyeceğiz Kış geliyor doğalgaz elektrik su internet kira Başka operatörlere gittim hepsi aynı Kendi aralarında anlaşmışlar Ben yıllık o kadar zam almadım ki Bu haksızlık değilde nedir Ne resmen soygunculuk Lütfen bu işe bir el atsınlar 70 2 Yanıtla
  • Emrah Erzurumlu:
    hükümet devreye girerse inanın bu fiyatları ararsınız 57 15 Yanıtla
  • Serdar Cebeci:
    bunları başta düşünecektiniZ 52 19 Yanıtla
  • Kafa Kontak:
    vergilendirme lazım 26 3 Yanıtla
  • Ridvan Ozturk:
    Özel sektör tarafından yapılan bu fahiş zamlar, devletin vergi gelirlerini de aynı oranda artırıyor mu peki? 16 1 Yanıtla
  • zekeriya dilman:
    Yorumumu neden yayınlamıyorsunuz 16 0 Yanıtla
  • Mehmet GÜMÜŞ:
    şok Market şoknet ismiyle eski hizmet sağlayıcısını taşıyanlara aylık 35 ve 100 mbps lik internet paketleri 260 tl bilginiz olsun. araştırmanızı öneririm 11 2 Yanıtla
  • Kerem saygılı:
    10 yıldır Superonline müşterisiyim tarife bitti teklif olarak sundukları rakam yeni abonelerden daha pahalı ve dejavantajlı saçmalığa bakın 11 0 Yanıtla
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