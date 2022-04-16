Ordu'da hayvancılığın geliştirilmesi için çiftçilere 300 inek dağıtıldı - Son Dakika
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Ordu'da hayvancılığın geliştirilmesi için çiftçilere 300 inek dağıtıldı

16.04.2022 12:59
Ordu'da hayvancılığın geliştirilmesi için çiftçilere 300 inek dağıtıldı

Ordu'nun Korgan ilçesinde, Jersey Irkı Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında çiftçilere 300 inek dağıtıldı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde, Jersey Irkı Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında çiftçilere 300 inek dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçedeki kapalı pazarda gerçekleştirilen törende, kendi kendine yeten bir şehir olmak amacıyla çıktıkları yolda tarım ve hayvancılığın gelişmesi için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Jerseyin, kentin iklimine en uygun sığır ırkı olduğunu anlatan Güler, bu ineklerin süt verimi bakımından adeta fabrika gibi olduğunu dile getirdi.

Güler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Korgan Süt Üreticileri Birliği ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri proje kapsamında 50 çiftçiye 300 inek dağıtacaklarını belirterek, süt verimliliği yüksek olan Jersey ırkı ineklerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ise Güler'in göreve gelmesiyle başlatılan tarım ve hayvancılık projelerinin değerinin salgınla birlikte daha da anlaşıldığını vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da Jersey Irkı Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi'nin meyvelerinin kısa zaman sonra daha net görüleceğine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından kurayla belirlenen 50 çiftçiye 300 inek teslim edildi.

Ordu'da hayvancılığın geliştirilmesi için çiftçilere 300 inek dağıtıldı
Ordu'da hayvancılığın geliştirilmesi için çiftçilere 300 inek dağıtıldı
Ordu'da hayvancılığın geliştirilmesi için çiftçilere 300 inek dağıtıldı
Ordu'da hayvancılığın geliştirilmesi için çiftçilere 300 inek dağıtıldı
Ordu'da hayvancılığın geliştirilmesi için çiftçilere 300 inek dağıtıldı
Ordu'da hayvancılığın geliştirilmesi için çiftçilere 300 inek dağıtıldı

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da hayvancılığın geliştirilmesi için çiftçilere 300 inek dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da hayvancılığın geliştirilmesi için çiftçilere 300 inek dağıtıldı - Son Dakika
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