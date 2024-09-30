Fındık üreticisi sinir krizi geçirdi! Yol ortasında benzin döküp yaktı - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık üreticisi sinir krizi geçirdi! Yol ortasında benzin döküp yaktı

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Ordu'da ürünlerini satamayan bir adam, sinir krizi geçirdi. Yol ortasına döktüğü ürünleri ateşe veren adamın halleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

30.09.2024 15:21
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Ordu'nun Fatsa İlçesinde fındık üreticisi, satış yapamadığı gerekçesiyle sinir krizi geçirdi. Ürünlerini sokağa dökerek üzerine benzin atan üretici, ürünleri ateşe verdikten sonra arkasına bakmadan dönüp gitti.

Fındık üreticisi sinir krizi geçirdi! Yol ortasında benzin döküp yaktı

Fatsa'da meydana gelen olayda fındıklarını satamayan bir üretici, çareyi ürünlerini ateşe vermekte buldu. Civardaki vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde üreticinin ürünleri önce yere döktüğü ardından benzin atıp yaktığı görüldü. Ürünler alev aldıktan sonra arkasına bakmadan uzaklaşan adamın ardından çevredekiler şaşkınlıkla izlemekle yetindi.

Fındık üreticisi sinir krizi geçirdi! Yol ortasında benzin döküp yaktı

Cep Telefonu, Ekonomi, Fatsa, Tarım, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık üreticisi sinir krizi geçirdi! Yol ortasında benzin döküp yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • B BAYRAKTAR:
    Ordu Cumhurbaşkanı oy oranı %62.16 Milvetvekili oy oranı %61.00 61 7 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    arkadaş biz fındık yiyemiyoruz pahalı olduğu için üretici ucuz diye yakıyor ekonomist arkadaşları sahaya alalim 59 2 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    Yiyorsa bütün fındıkları yaksın 5 kilo fındık yakmış şov yapıyor o kadar insan fındığı satılıyorda bi bunun fındığı satılmıyor 27 11 Yanıtla
  • İbrahim Yıldırım:
    Allah yardımcısı olsun. 30 8 Yanıtla
  • ahmet taştan:
    Rızkı Allahtan beklemezseniz daha çok yer yakarsınız o bur tarafta yanacaksınız zaten burdada benzin dökmeyin ateşinize 8 18 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    niye kendini yakarsın mübarek fındığa kiziyorsan fındığı yak.. takacak başka bir seymi bulamadin . 3 21 Yanıtla
  • Aa:
    oy verirken iyiydi demi 13 8 Yanıtla
  • Gakko 23:
    Sanki 3-5 ton var dökmüş 50 -100 kilo demogoji yapmış 15 4 Yanıtla
  • Ali boz:
    zat-ı muhterem şükredin diyor,niye şükretmiyorsunuz. 9 0 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    bre ahmaklar siz rızkı kuldan beklerseniz böyle isyan edersiniz ALLAH için yakacagina dahitsaydin şimdiye milyonluk olurdun 1 2 Yanıtla
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