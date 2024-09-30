Ordu'nun Fatsa İlçesinde fındık üreticisi, satış yapamadığı gerekçesiyle sinir krizi geçirdi. Ürünlerini sokağa dökerek üzerine benzin atan üretici, ürünleri ateşe verdikten sonra arkasına bakmadan dönüp gitti.
Fatsa'da meydana gelen olayda fındıklarını satamayan bir üretici, çareyi ürünlerini ateşe vermekte buldu. Civardaki vatandaşların kameralarına yansıyan görüntülerde üreticinin ürünleri önce yere döktüğü ardından benzin atıp yaktığı görüldü. Ürünler alev aldıktan sonra arkasına bakmadan uzaklaşan adamın ardından çevredekiler şaşkınlıkla izlemekle yetindi.
Son Dakika › Ekonomi › Fındık üreticisi sinir krizi geçirdi! Yol ortasında benzin döküp yaktı - Son Dakika
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