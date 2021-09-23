Ordu'da 'Hayvan Oteli'ne büyük rağbet

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi iş birliğinde Mesudiye ilçesinde kurulan Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi gurbetçilerin imdadına yetişiyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in destekleri ile Mesudiye ilçesinde geçen yıllarda hizmete açılan Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi, yayladan şehre göç eden ya da il dışında yaşayıp hayvanlarını bırakacak yeri olmayanlara kolaylık sağlıyor.

İki yıl önce kurulan 200 büyükbaş kapasiteli hayvan bakım oteli, hizmet verdiği günden bu yana hayvan sahiplerinin ilgi odağı oldu. Yaz aylarında kırsal mahallerde ve yaylalarda büyükbaşlarını besleyen ve kış ayı geldiğinde şehre inen, il dışında yaşayıp da hayvanlarını bırakacak yeri olmayan vatandaşlar büyükbaşlarını bu otele bırakıyor. Belirli bir ücret karşılığında kış boyunca bakım otelinde beslenen ve sigortalanan büyükbaşlar, vatandaşlar tarafından istendiği zaman geri alınıyor. Aynı zamanda hayvan almak isteyen kişiler de buradan büyükbaş kiralayabiliyor.

Kış sezonu öncesi ilgi arttı

Yaklaşan kış sezonu öncesi 19 ilçeden besicilerin büyük ilgi gösterdiği otelin şu an kapasitesi 200 olmasına rağmen kapasitesinin arttırılması gündeme geldi. Bu sebeple otele yeni barınma alanı ekleneceği belirtildi.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, 19 ilçeden talep olduğunu belirtti. Başkan İsa Gül, "Konforlu bir ortamda hayvanları ağırlıyoruz. Güz ve kış aylarında hayvanlarını bizlere bırakan vatandaşlarımız yaz aylarına doğru hayvanlarını bizlerden geri alıyorlar. Bazen tek olarak bıraktıkları hayvanlar bu zaman zarfı içinde yavrulayarak 2 tane hayvan olarak teslim ediyoruz. Şu an merkezimizi tam kapasite olacak şekilde hazırladık. Ayrıca 19 ilçemizde bu durumda olan besicilerimize de kapılarımızı açtık" diye konuştu. - ORDU