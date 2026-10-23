Ordu'da kışlak ilaçlaması eğitimi verilirken binlerce kokarca etkisiz hale geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ordu'da kışlak ilaçlaması eğitimi verilirken binlerce kokarca etkisiz hale geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu\'da kışlak ilaçlaması eğitimi verilirken binlerce kokarca etkisiz hale geliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da kahverengi kokarcalara karşı üreticilere kışlak ilaçlaması eğitimi veriliyor. İlaçlanan noktalarda binlerce kokarca etkisiz hale gelirken, doğru uygulamayla fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren popülasyonun azaltılması hedefleniyor.

Ordu'da güneşli havalarla birlikte yeniden görülmeye başlayan kahverengi kokarcalara karşı üreticilere kışlak ilaçlaması konusunda eğitim verilirken, doğru ilaçlama ile zararlı popülasyonunun azaltılması hedefleniyor. İlaçlama yapılan noktalarda ise binlerce kokarca etkisiz hale geliyor.

Fındık başta olmak üzere tarım ürünleri, çiçek ve bitkilere zarar veren kahverengi kokarcalar, kış mevsimini geçirmek için çatı araları, samanlık, ahır ve odunluk gibi alanlara yöneliyor. Evlerin duvarlarında da görülen kokarcalara karşı üreticiler, kışlak olarak kullanılan alanlarda ilaçlama yapıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ziraat odalarının yürüttüğü çalışmalar kapsamında üreticilere kullanılacak ilaçlar, ilaçlama yöntemleri ve doğru ekipman kullanımı hakkında eğitimler veriliyor.

"Kışlak noktaların ilaçlanması çok önemli"

Altınordu Ziraat Odası Başkanlığı Tarım Danışmanı Gökhan Kahveci, üreticilere kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında eğitim verdiklerini belirterek, "Çiftçilerimize kokarca ile mücadele kapsamında hangi ilaçların ve nasıl kullanılacağının eğitimlerini veriyoruz. Özellikle kışlak mücadelesinde şu anda kokarcalar çatı aralarına, samanlık, ahır ve odunluk gibi alanlara hücum etmeye başladı. Özellikle kokarcaların kışlak noktalarının ilaçlanmasını üreticilerimize tavsiye ediyoruz" dedi.

"Ürünlerimizi zehirliyor, mücadele ile doğru sonuç alabiliriz"

Evinin çatı katında yaptığı ilaçlama sonrası çok sayıda kokarcanın etkisiz hale geldiğini belirten üretici Erdal Yazar ise "Yaklaşık 1 aydan bu yana çok fazla kokarca akımı var. Bu süreçte ilaçlama bizim için çok büyük avantaj sağlar. Eğer ilaçlama yapılmazsa seneye çok daha fazla zarar verir. Ürünlerimizi ve ağaçlarımızı zehirliyor, meyve ve sebzeler çürüyor. Eğitimler ile de ilaçlamalarımızı yapıyoruz. İlaçlama sonrası çatı katımızda çok fazla ölü kokarca var. İlacın faydasını çok gördüm, önceden içeriye giren kokarcalar şu anda çatıda ölü halde yatıyor. Bu durumda herkese ilaçlama yapmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA
EkonomiGüncelKışlakTarımÇevreOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana’da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Adana'da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Antalya’dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü
Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar Kesenin ağzını açtı Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı
Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
13:56
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu Şimdi milyonlar konuşuyor
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu! Şimdi milyonlar konuşuyor
13:45
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
13:06
Aydın’da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Aydın'da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
12:58
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
12:24
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 14:22:01. #7.12#
SON DAKİKA: Ordu'da kışlak ilaçlaması eğitimi verilirken binlerce kokarca etkisiz hale geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei