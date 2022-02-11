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Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya ihracat fırsatları Şanlıurfa'da değerlendirildi - Son Dakika

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya ihracat fırsatları Şanlıurfa'da değerlendirildi

11.02.2022 18:48
Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya ihracat fırsatları Şanlıurfa'da değerlendirildi

Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu SPARK ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasınca (ŞUTSO) "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya İhracat Fırsatları ve Devlet Teşvikleri" konferansı düzenlendi.

Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu SPARK ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasınca (ŞUTSO) "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya İhracat Fırsatları ve Devlet Teşvikleri" konferansı düzenlendi.

Türkiye- Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, kentteki bir otelde düzenlenen "Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya İhracat Fırsatları ve Devlet Teşvikleri" konferansında, Libya ile Türkiye arasında 500 yıllık bir kardeşlik bağı olduğunu söyledi.

Libya'da son 11 yıldır karışıklık yaşandığını ifade eden Karanfil, ülkenin ihtiyacı olan çoğu şeyi dışarıdan tedarik ettiğini belirterek, "Ülkede istikrar sağlanırsa Libya'ya olan ticaret hacmimizin 15 milyar dolara çok rahat kavuşacağı kanaatindeyim. Bunun 10 milyarı ihracat, 5 milyarı ithalat olabilir." diye konuştu.

ŞUTSO Başkanı İbrahim Halil Peltek ise Şanlıurfa'nın Orta Doğu'nun çıkış kapısı olarak bilindiğini vurgulayarak, yapılacak karşılıklı iş görüşmeleri neticesinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya ihracat hacminin artacağını söyledi.

Konferans, Türkiye– Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar'ın "Irak Pazarındaki Gelişmeler ve İş Fırsatları", Türkiye– Suriye İş Konseyi Başkanı İbrahim Fuat Özçörekçi'nin "Suriye Pazarındaki Gelişmeler ve İş fırsatları", Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Aydoğan'ın "İhracatta Devlet Teşvikleri" ve Albaraka Türk Bölge Müdürü Ali Güneri'nin "Alternatif Finansman Modelleri" konulu sunumlarıyla devam etti.

SPARK Türkiye Proje Müdürü Ahmad AlBouchi de gazetecilere yaptığı açıklamada, AB tarafından finans edilen toplantıda Suriyeli ve Türk iş insanlarının bir araya geldiğini dile getirdi.

Etkinlik kapsamında Orta Doğu bölgesindeki ihracat fırsatlarını birlikte öğrenip keşfettiklerini dile getiren AlBouchi, amaçlarının bu ihracat yoluyla Türkiye ekonomisine olumlu katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

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Kuzey Afrika, Şanlıurfa, Orta Doğu, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya ihracat fırsatları Şanlıurfa'da değerlendirildi - Son Dakika Ekonomi


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