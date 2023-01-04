Orta gelirlilere yönelik yeni konut kampanyasında faiz oranı yüzde 0,69 olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Orta gelirlilere yönelik yeni konut kampanyasında faiz oranı yüzde 0,69 olacak

04.01.2023 13:20

Orta gelirlilere yönelik "Yeni Evim Kampanyası"nda tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi, azami 15 sene vadeyle sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Kampanya 16 Ocak'ta başlayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim" kampanyasının basın toplantısına katıldı. Toplantıda konut kampanyasıyla ilgili tüm detaylar paylaşıldı.

ASGARİ PEŞİNAT ORANI YÜZDE 10

Dün katıldığı bir canlı yayında faiz oranının yüzde 1'in altında olacağını söyleyen Bakan Nebati, konuşmasında Yeni Evim Programı'ndaki faiz oranını açıkladı. Program çerçevesinde bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarlarının 1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. Bölge'deki illerde en çok 3 milyon lira, 3. Bölge'deki iller için ise en çok 2 milyon lira olduğunu belirten Nebati, "Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları yüzde 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN YÜKLERİNİ HAFİFLETMİŞ OLACAĞIZ"

Vatandaşların ilk 3 yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak üstleneceklerini belirten Nebati, şu ifadeleri kullandı: "Sağlayacağımız bu katkı ile ilk 3 sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız.

"3 FARKLI AŞAMADAKİ KONUTLAR İÇİN KREDİ KULLANILABİLECEK"

Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecek. Birincisi, tamamlanmış konutlar, ikincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar. İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, program kapsamında finansman imkanı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacak. Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacaktır.

"TEMEL ATILMADAN KREDİ KULLANMA İMKANI OLUŞACAK"

Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecektir. Bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkanı oluşacaktır. Bu kapsamda, bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve programa dahil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitlerimiz için Hazine Destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkanı da sunacağız."

"TAKSİTLER HANE GELİRİNİN YÜZDE 40'INI GEÇMEYECEK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum da Yeni Evim Kampanyası ile ilk etapta 100 bin ailenin çok kısa bir zaman içerisinde ev sahibi yapılmasının hedeflendiğini belirtti. Kurum, "Ülkemizin her yerinde bitmiş, belirli oranda tamamlanmış ve bankalarla garantörlük sözleşmesi imzalanmış yeni projelerden faydalanılabilecek. Kampanya 16 Ocak itibarıyla başlayacak. Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek. Bu kampanya sayesinde milyarca liralık hacim ortaya çıkacak ve ekonomimizde de yaklaşık 600 milyar liralık katma değer oluşacak." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Orta gelirlilere yönelik yeni konut kampanyasında faiz oranı yüzde 0,69 olacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "siyaseti bırakıyor" şeklinde yorumlanan sözlerine açıklık getirdi: Birileri yanlış anladı
12:46 Güzel havayı gören şarkıcı Yonca Evcimik, ocak ayında denize girdi
12:32 İçişleri Bakanı Soylu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun terlemesiyle dalga geçti
12:00 Survivor'a katılacak Berdan Mardini'nin veda paylaşımı alay konusu oldu
11:56 Bakan Soylu'dan Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk sözler: Sorumluları bulup adalete teslim edeceğiz
11:48 Rusya'da direksiyon başındayken uyuyakalan kamyon şoförü, park halindeki 9 aracı biçti
11:46 Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'da kalacağı evde yok yok! Görenlerin ağzı açık kaldı
11:41 Kadıköy'de sarı dehşet! İki kadının peşine takılıp araçlarına çarptı
11:33 Askeri araç tıra çarptığı kazada 2 askerimiz şehit oldu
11:35 ABD Meclisi'nde 100 yıl sonra büyük kriz! Çoğunluğu elinde bulunduran parti, meclis başkanını belirleyemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2023 13:28:59. #1.12#
SON DAKİKA: Orta gelirlilere yönelik yeni konut kampanyasında faiz oranı yüzde 0,69 olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement