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"Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,2 kişi oldu" - Son Dakika

"Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,2 kişi oldu"

07.02.2022 10:21
"Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,2 kişi oldu"

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, ülkemizde 2021 yılında ortalama hane halkı büyüklüğü 3,2 kişi oldu.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, ülkemizde 2021 yılında ortalama hane halkı büyüklüğü 3,2 kişi oldu. 2009 yılında illere göre ortalama hane halkı büyüklüğü 4 kişi iken, son yılda 3,2 kişiye geriledi" dedi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2021 yılında ortalama hane halkı büyüklüğü 3,2 kişi oldu. 2009 yılında illere göre ortalama hane halkı büyüklüğü 4 kişi iken, son yılda 3,2 kişiye geriledi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "İllere göre bir değerlendirme yaptığımızda 2021 yılında hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 5,5 ortalaması ile Şırnak olurken, bu ilimizi 5,1 kişi ile Şanlıurfa, 4,9 kişi ile Hakkari ve Batman, 4,7 kişi ile de Siirt takip etti. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,6 kişi ile Çanakkale, Tunceli, Giresun, Balıkesir ve Eskişehir oldu" diye konuştu.

İlk 5 Büyükşehirde durum

Birçok ilde hane halkı sayısında düşüşler olduğunu belirten Özelmacıklı, "Ortalama hane halkı büyüklüğü 2021 yılında İstanbul'da 3,2, Ankara'da 3, İzmir'de 2,9, Bursa'da 3,2 ve Antalya'da 3 kişi oldu" dedi.

"Yabancı nüfusu 1 milyon 792 bin"

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus sayısının bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi olduğunu ifade eden Özelmacıklı, "Ülkemizde 322 bin 15 Irak, 183 bin 567 Afganistan, 128 bin 883 İran, 123 bin 965 Türkmenistan, 104 bin 554 Suriye, 102 bin 592 Almanya vatandaşı bulunuyor. İllere göre yabancı nüfusun en yoğun olduğu il 740 bin 954 ile İstanbul oldu. İstanbul'u 173 bin 264 ile Ankara ve 136 bin 946 ile de Antalya takip etti" dedi. - İSTANBUL

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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, İstanbul, Türkiye, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Ortalama hane halkı büyüklüğü 3,2 kişi oldu' - Son Dakika Ekonomi


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