Ortalığı karıştıracak iddia: AVM'lere girişte kişi başı 1 lira alınacak
Türkiye'de milyonlarca vatandaşın uğrak mekanlarından biri olan AVM'lerle ilgili iddia ortalığı karıştırdı. Alışveriş merkezlerine girişte kişi başı 1 TL alınacağı ve bu gelir sayesinde AVM'lerin giderlerinin karşılanacağı belirtiliyor.
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2.12.2024 11:31:20. #1.11#
SON DAKİKA: Ortalığı karıştıracak iddia: AVM'lere girişte kişi başı 1 lira alınacak - Son Dakika
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