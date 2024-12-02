Milyonlarca vatandaşın özellikle kış aylarında uğrak mekanlarından biri haline gelen alışveriş merkezleri için ortaya atılan iddia yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
AVM'lere girişte kişi başına 1 TL'lik ödeme alınacağı öne sürülürken bu gelir sayesinde alışveriş merkezlerinin giderlerinin karşılanacağı ifade ediliyor.
Konu kısa sürede özellikle sosyal medya üzerinde büyük ses getirirken, yetkililer bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
Son Dakika › Ekonomi › Ortalığı karıştıracak iddia: AVM'lere girişte kişi başı 1 lira alınacak - Son Dakika
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