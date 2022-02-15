- Örtü altı kırmızı biber üreticisini güldürdü

Mersin'de örtü altında kırmızı biber yetiştirerek turfanda hasat eden üreticiler tatlısını 12, acısını ise 15 TL'den satışa sunarak ekonomik olarak kazanç sağlarken, aynı ürünlerin manavlarda 25 TL'den, marketlerde ise 300 gramı 8 lira 95 kuruştan müşteriye sunulması dikkat çekti

Emekli olduktan sonra da çalışmaya ara vermeyen Keskin çifti, bin 600 metre karelik serasında sezonda 10'tan fazla ürün elde ederek 150 bin TL kazanç bekliyor

MERSİN - Mersin'de örtü altında yetiştirilen biberler turfanda hasat edilerek tatlısı 12, acısı ise 15 TL'den satışa sunulurken, marketler de de 300 gramı 8 lira 95 kuruştan, manavlarda ise kilogramı 25 TL'den müşteriye sunulması dikkat çekiyor. Üreticiler, bu sene hem verimin hem de kazancının kendileri açısında iyi olduğunu aktardı ancak iki katına marketlerde satılmasının da yanlış olduğunu kaydetti.

Yaz kış sebze ve meyve üretim merkezlerinden biri olan Mersin'de örtü altında bir çok ürün kış günü bin bir emekle yetiştiriliyor. Erdemli ilçesinde de emekli olduktan sonra bin 600 metre karelik iki ayrı sera kuran Adem Keskin'de, eşiyle birlikte 3 yıldır kırmız biber üretimi yapıyor, çocuklarının yardımı ile de hasadını gerçekleştiriyor. 3 yıldır biber üretimi yapan Keskin, bu yıl iki serasından 10 'tan fazla ürün alarak 150 bin TL'lik bir gelir beklediğini, bu kazancın bir çok sebze ve meyvede olmadığını aktardı. Kendilerinin tatlısını 12 acısını ise 15 TL'den pazara verdiğine değinen Keskin, ancak İstanbul haricin de bile Erdemli'deki manav ve marketlerde tatlı biberin 25 TL'ye satılmasının yanlış olduğuna vurgu yaptı. Bu arada zincir marketler de de aynı biberin 300 gramlık paketlerle 8 lira 95 kuruştan satılması dikkat çekiyor.

"Geliri fazla işçiliği kolay"

Emekliliğini değerlendirmek için kurduğu bin 600 metrekarelik iki ayrı serasında eşiyle biber üreten Adem Keskin," Bize hobi gibi oluyor. Ağır işine de 2 tane oğlum var onlar yardım ediyor. Daha önce domates üretiyordum ondan vazgeçtim 3 yıldır biber üretiyorum. Biber benim için daha iyi oldu. Temiz, hasılatı fazla işçiliği kolay. Birde Erdemli'ye çeşit sunmaya çalışıyoruz. Bizde genelde domates ve limon üretiliyor. Patlıcan ve biber gibi farklı ürünler üretebilirsek ilçemiz için biraz daha faydalı olacağını düşünüyorum. En azından ben uçtan başlamış oldum. Ağustos ayında dikiyoruz 10 gün sonra kendine geliyor, 20 gün sonra bağlara bağlıyoruz. Yeşil biber olarak 25 gün sonra göstermeye başlıyor. Güzel bir aroması var, güzel bir tat verir. Acı olduğu halde öyle çok yakmaz, şekerli bir tadı var" dedi.

Don vurmaması için seraların içinde kömür sobası kullandıklarına dikkat çeken Keskin, gündüzden ayarladıkları sobaları akşamları yakarak içerisini 3 derece de tuttuklarını kaydetti.

"Bizden 12 TL'ye alınan biberin markette 25 TL olması lazım"

Ürettikleri biberleri Erdemli'den başlayarak, Adıyaman, Hatay, Diyarbakır, İstanbul ve Ankara olmak üzere bir çok büyük şehire sattıklarına değinen Keskin, "Bu seneki ürünlerimiz bize göre bereketli. Bin 600 metre kare yerden 150 bin TL kazanmayı bekliyoruz, bu da hiçbir yerde yok. Bin 600 metre kare yere limon diksen şuanda satacağın 10-15 bin TL. Onun için biber iyi bir hasılat. Tatlı biberi 12, acı biberi ise 15 liraya pazara sunduklarını ifade eden Keskin," Marketlerin fiyatlarını düşürmesi lazım. Bizden 12 liraya aldığı biberin 25 TL olması yanlış. Hatta İstanbul'daki değil Erdemli'deki marketleri konuşuyorum ben. Buradan alıyor markete koyuyor 25 lira. Bu da çok fazla" diye konuştu.

Daha önce kocasıyla birlikte domates ürettiklerini anımsatan Saime Keskin de," Bin 600 metre kare yerimiz var eşim emekli onunla vakit geçiriyoruz. İşimizde iyi boş durmayalım diye uğraşıyoruz. Domatese göre fiyatları, çalışması ve masrafı iyi. Bize göre kolay oluyor" diye konuştu.