OSB'lerin dijitalleşmesine öncülük edecek protokol imzalandı - Son Dakika

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Vodafone Business ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından, organize sanayi bölgelerinin (OSB) dijitalleşmesine öncülük edecek, "Organize Sanayi Bölgelerinde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı"na ilişkin protokol imzalandı.

OSBÜK'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen törende taraflar adına OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz protokole imza attılar.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, konuşmasında, OSB'lerin 81 ilde Türkiye'nin üreten gücü haline geldiklerini belirterek, Türkiye'de 366 OSB'nin bulunduğunu kaydetti.

OSB'lerin 2 milyon 325 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını bildiren Kütükcü, şu ifadeleri kullandı:

"67 bin sanayi işletmesinin faaliyet gösterdiği OSB'lerimiz ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiriyor. Üretimde, istihdamda ve ihracatta Türk sanayisine lokomotiflik yapan OSB'lerimizin dijitalleşmesi, yeni nesil üretim ve girişim modellerine uyum sağlaması son derece önemli. OSBÜK olarak bu konuda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Vodafone ve Yıldız Teknik Üniversitemizle birlikte hayata geçirdiğimiz Organize Sanayi Bölgelerinde Dijital Dönüşüm Sertifikasyon Programı da bu çalışmalardan birisi."

Hedeflerinin Türkiye'deki tüm OSB'lerindeki 67 bin işletmenin iş süreçlerini maksimum oranda dijitalleştirmek olduğunu kaydeden Kütükcü, OSBÜK, Vodafone Türkiye ve Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hayata geçirilen programın bu hedefe liderlik edeceğini dile getirdi.

Kütükcü, program kapsamındaki eğitimlerle ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Program kapsamında dijital dönüşümün sanayicilere etkisinden dijital iş modellerine, endüstri 4.0'dan nesnelerin internetine, dijital liderlikten dijital pazarlamaya kadar 10 ana başlıkta çok sayıda eğitim verilecek. Tamamen OSB müdürlüklerimizde ve OSB'lerimizdeki işletmelerde çalışanlara yönelik bu eğitimler, temmuz ayına kadar devam edecek. İlk etapta 1000 kişiye dijital eğitimlerin verileceği program kapsamında, şu ana kadar OSB'lerimizden 955 kişi başvurusunu yaptı. Eğitimlerin sonunda başarılı olan bu katılımcılarımıza sertifika da verilecek."