Milyonlarca araç için müjde! Bu kez indirim geliyor

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Allah Peygamber rızası için indirim yapmayın indirimden sonra biliyoruz ki fena bir bildirim yapacaksınız Yazık Bize acıyın Artık insanları bu kadar Merhametsiz Bu kadar insafsız bu kadar vicdansız olmayın önce içinizdeki şu şatafatı kaldırın Allah Peygamber rızası için biraz Allah korkunuz varsa bir kendinizi silkeleyin