Milyonlarca araç için müjde! Bu kez indirim geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Milyonlarca araç için müjde! Bu kez indirim geliyor

Milyonlarca araç için müjde! Bu kez indirim geliyor

Otogaz grubuna gelecek hafta salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde indirim gelmesi bekleniyor. Milyonlarca aracı etkileyecek indirime göre LPG fiyatlarına 1 lira 20 kuruşluk düşüş yaşanacak.

03.05.2025 10:40
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ABD'nin öncülük ettiği küresel ticaret savaşlarında gümrük tarifelerindeki belirsizlik sonrası petrol fiyatları 75 dolardan 60 dolara kadar geri çekildi. Petrolde yaşanan gerilemenin ortasında motorin fiyatlarında 1 lira 45 kuruş, benzin fiyatlarında 1 lira 55 kuruş, LPG fiyatlarında ise 76 kuruş indirim gerçekleşti. Akaryakıt fiyatlarında makasın açılmasının ardından sektör temsilcileri ise salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde (06.05.2025 - 00.01) LPG fiyatlarına 1 lira 20 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin 45.20 TL/LT

Motorin 45.41 TL/LT

Otogaz 27.39 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin 45.05 TL/LT

Motorin 45.29 TL/LT

Otogaz 26.79 TL/LT

ANKARA

Benzin 45.81 TL/LT

Motorin 46.22 TL/LT

Otogaz 27.29 TL/LT

İZMİR

Benzin 46.17 TL/LT

Motorin 46.56 TL/LT

Otogaz 27.24 TL/LT

Ekonomi, Enerji, Finans, Lpg, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca araç için müjde! Bu kez indirim geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hüseyin Ülgülü:
    5 tl olan benzin motorin şuan 46 tl 1.20 tl indirim yaptı diye göbek atanlar var yazık 36 5 Yanıtla
  • n922wcgpzc:
    amanda ne yer yandı 13 4 Yanıtla
  • Taner Kara:
    mozot bundan 3 yıl önce 7.5tl idi şimdi 45tl 1 tele indirim yapsanne yapmasan ne çoçuk güler buna 10 3 Yanıtla
  • 367236:
    Allah Peygamber rızası için indirim yapmayın indirimden sonra biliyoruz ki fena bir bildirim yapacaksınız Yazık Bize acıyın Artık insanları bu kadar Merhametsiz Bu kadar insafsız bu kadar vicdansız olmayın önce içinizdeki şu şatafatı kaldırın Allah Peygamber rızası için biraz Allah korkunuz varsa bir kendinizi silkeleyin 6 1 Yanıtla
  • ahmet3131:
    alla alla habere bak beee köşe olduk ?????? 4 1 Yanıtla
  • emre123456789:
    ya Allah aşkına indirim yapmayın hafdaya zamcik fiyat ayarlaması diye geçirme yaparlar 3 1 Yanıtla
  • 232379:
    Benzin Sanki 5 TL olmuş sizin yapacağınız Habere 0 0 Yanıtla
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