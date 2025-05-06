Akaryakıt fiyatlarına yeni indirim - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına yeni indirim

Akaryakıt fiyatlarına yeni indirim

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşandı. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle otogaz (LPG) litre fiyatında indirim uygulandı. Yeni düzenleme dün gece itibariyle yürürlüğe girdi ve pompaya 1 lira 20 kuruşluk indirim olarak yansıdı.

06.05.2025 08:56
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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalara dayalı olarak akaryakıt fiyatlarında yeni değişiklik gözlendi. Otogaz (LPG) litre fiyatında dün geceden itibaren 1 lira 20 kuruşluk indirim yapıldı.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi güçlendi. Özellikle taksi şoförlerinden kamyonculara, otobüs işletmecilerinden bireysel araç kullanıcılarına kadar geniş bir kesim bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Küresel gelişmeler ışığında otogaz fiyatlarına 1,20 TL indirim yapıldı. İndirim dün gece itibariyle pompa fiyatlarına yansıdı.

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,20 TL

Motorin: 45,41 TL

LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,05 TL

Motorin: 45,29 TL

LPG: 25,59 TL

Ankara

Benzin: 45,81 TL

Motorin: 46,22 TL

LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 46,17 TL

Motorin: 46,56 TL

LPG: 26,04 TL

Brent Petrol, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Finans, Döviz, Lpg, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına yeni indirim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 6490203:
    şimdi naneyi yedik indirim demek kaldırımdan önceki son viraj demek 2 0 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    hayat bos pompaya yansıt coş. 2 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Petrol fiyatları düşerken yapılan indirimler kaplumbağa hızıyla, yükselince tavşan hızıyla zamlanıyor. 0 0 Yanıtla
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