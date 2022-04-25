Otokar Servis Günleri kampanyası başladı - Son Dakika

Otokar'ın ticari araç sahipleri tarafından beklenen bu yılın ilk "Otokar Servis Günleri" kampanyası başladı.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan kampanya kapsamında ticari araç sahipleri işçilik, yedek parça, periyodik bakım ve mekanik parçalar ile Otokar Spectra yağlarda yüzde 20 indirim fırsatından yararlanacak.

4 bin TL ve üzeri (KDV hariç) işlem yaptıran Otokar müşterilerine bluetooth kulaklık, yetkili servislere giriş yapıp iş emri kartı açtıran tüm müşterilere ise anahtarlık hediye edilecek.

Türkiye genelinde kampanyaya katılan yetkili servislerde gerçekleşecek bu yılın ilk "Otokar Servis Günleri" kampanyası 31 Mayıs'ta sona erecek.

Ticari araç sahipleri ayrıcalıklı kampanya fırsatlarından bir ayı aşkın süre boyunca yararlanabilecek.