Otomobil almak için en doğru zaman hangisi? - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Otomobil almak için en doğru zaman hangisi?

Otomobil almak için en doğru zaman hangisi?

Sıfır veya ikinci el araç almayı planlayanlar, ilkbaharın yaklaşmasıyla fiyatların artacağından endişe ediyor. Doğru zamanın seçim öncesi mi yoksa sonrası mı olduğu konusu merak edilirken, uzmanlar yazın beklenmemesi gerektiği konusunda uyarıyorlar. Fiyatların tekrar artışa geçmesi potansiyeli, özellikle ikinci el araç almayı düşünenleri harekete geçmeye zorluyor.

01.03.2024 14:17  Güncelleme: 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkinci el araç almak isteyenler, ilkbahar yaklaşırken fiyatların tekrar artışa geçmesinden korkarken doğru zamanın seçim öncesi mi yoksa sonrası mı olduğu sorusuna yanıt veriyor. Uzmanlarsa araç almak için yazın beklenmemesi uyarısında bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor...

Otomobil, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomobil almak için en doğru zaman hangisi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 15:30:20. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil almak için en doğru zaman hangisi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement