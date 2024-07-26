Şarj edilebilir hibrit araçlara gelmesi beklenen Özel Tüketim Vergisi indirimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenlemeyle birlikte şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) teşviği sağlanacak.
Karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, elektrikli menzili 70 km ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişecek.
Buna göre;
Yapılan yeni düzenleme bugünden itibaren geçerli olacak.
Tüm Plug-in Hybrid araçlar şartları karşılamıyor. BYD Seal U DM-i yüzde 30 ÖTV, BMW X1 xDrive30e, DS-9 OPERA E-TENSE 250 modelleri ise yüzde 60 ÖTV dilimine tabi olacak. Bu araçların eski ÖTV oranları yüzde 80'di.
BYD Seal U DM-i'nin liste fiyatı belli olmadığı için hesaplama yapılamasa da en çok indirimi BYD'nin alacağı belli oluyor. Türkiye'ye dev yatırımı duyuran BYD'nin ilan sitelerinde sıfır kilometre olanlarının 2 milyon 150 bin liradan satışa çıkıyor. Bayilerin de bu fiyatı vereceği örneğiyle yola çıkılırsa yeni fiyatının 1 milyon 320 bin lira civarlarında gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre BMW X1 xDrive30e'nin fiyatının 4 milyon 87 bin liradan 3 milyon 632 bin 887 lira seviyelerine gerilemesi bekleniyor. DS 9 OPÉRA E-TENSE 250'nin 4 milyon 478 bin 100 lira olan fiyatının yeni düzenlemeyle 3 milyon 980 bin 532 liraya düşmesi bekleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi - Son Dakika
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