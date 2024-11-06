Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak

Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, 2 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere Avrupa'da 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

06.11.2024 17:17
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Schaeffler'den yapılan açıklamada, şirket yönetim kurulunun, uzun vadede rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Almanya ve Avrupa odaklı bölgesel yapısal önlemleri onayladığı belirtildi.

Önlemlerin otomotiv yan sanayisinde devam eden dönüşümden kaynaklanan tedbirleri içerdiği aktarılan açıklamada, "Önlemler, yaklaşık 2 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere yaklaşık 4 bin 700 kişilik brüt istihdam azaltımı öngörmektedir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Bu karar, zorlu pazar ortamı, küresel rekabetin artan yoğunluğu ve otomotiv tedarik endüstrisini etkileyen devam eden dönüşüm süreçlerine yanıt olarak alınmıştır." denildi.

5 TESİSTE TEDBİRLER UYGULANACAK

Küçülme tedbirlerinden Almanya'daki 10 tesisin etkileneceği bildirilen açıklamada, işten çıkarmaların geri kalanının, iki tesisin kapatılması da dahil olmak üzere Avrupa genelinde 5 tesiste yapılacağı belirtildi.

Öte yandan, Avrupa otomotiv sektörünün, başta elektrik olmak üzere yüksek üretim maliyetleri, düşen talep ve Çin'in artan rekabetine kadar birçok zorlukla karşı karşıya kalması dikkati çekiyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle Almanya'da ilk kez fabrika kapatmayı planlıyor.

İş Dünyası, Ekonomi, Almanya, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv devi, binlerce kişiyi işten çıkaracak - Son Dakika

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