Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak

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Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen ile sendika arasında anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre gelecekte 35 bin işten çıkarma ve kapasite düşürme dahil birçok küçülme adımı hayata geçirilebilecek.

21.12.2024 10:19
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Uzun süredir ekonomik sorunlar ve grevler nedeniyle büyük sorunlar yaşayan Alman otomotiv devi Volkswagen, kitlesel grevlerin önüne geçmek için dün sendikala son anda vardığı anlaşmada 35 bini aşkın işten çıkarma ve kapasite düşürme de dahil olmak üzere geniş kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurdu.

Grup CEO'su Oliver Blume yaptığı açıklamada, "Uzun ve yoğun müzakerelerin ardından varılan anlaşma, Volkswagen markasının gelecekteki yaşayabilirliği için önemli bir sinyaldir" dedi. Volkswagen'dan yapılan açıklamada, anlaşmanın orta vadede yıllık 15 milyar Euro tasarruf sağlayacağını ve 2024 hedefleri üzerinde önemli bir etkisi olmayacağı belirtildi. Dresden fabrikası için alternatif seçenekleri araştırıldığı ve Osnabrueck tesisini yeniden kullanacağı da ifade edildi. Üretimin bir kısmı ise Meksika'ya kaydırılacak.

YÜZDE 5'LİK ÜCRET ARTIŞI ASKIYA ALINDI

IG Metall Sendikası kasım ayında kararlaştırılan yüzde 5'lik ücret artışının askıya alınacağını ve 2025 yılı sonuna kadar Dresden fabrikasında araç üretiminin durdurulacağını açıkladı. Çalışma konseyi başkanı Daniela Cavallo, "Hiçbir tesis kapatılmayacak, operasyonel nedenlerle kimse işten çıkarılmayacak ve şirket ücret anlaşmamız uzun vadede güvence altına alınacak" dedi. Cavallo şöyle devam etti: "Bu üçlü anlaşma ile en zor ekonomik koşullar altında kaya gibi sağlam bir çözüm elde ettik" dedi.

Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak

BAŞBAKAN DA OLUMLU KARŞILADI

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi ile sendikalar arasındaki anlaşma Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından da olumlu karşılandı. Scholz, "Şirket ve sendikaların bugün iyi, toplumsal olarak kabul edilebilir bir çözüm üzerinde anlaşmaları iyi haber. Anlaşma tüm zorluklara karşın Volkswagen ve çalışanlarının iyi bir geleceğe umutla bakabilmelerini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

VOLKSWAGEN SADECE BİR BAŞLANGIÇ

Frankfurt Merkezli Hauck Aufhäuser Lampe Başekonomisti Alexander Krueger, "İlk bakışta iki tarafın da az çok kabul edebileceği bir uzlaşma gibi görünüyor. Başkaca şirketler de işten çıkarma planları yapıyor ve Volkswagen sadece bir başlangıç gibi duruyor" değerlendirmesinde bulundu.

Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak

İş Dünyası, Volkswagen, Otomobil, Sendika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • bilal doğan:
    On defa baktı daha önce Araplar ortak oldular yine kurtaramadılar 3 0 Yanıtla
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