Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş, KAP'a yaptığı açıklamayla Bursa fabrikasında 16 Temmuz ile 20 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verileceğini duyurdu.
Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Şirketimiz Bursa fabrikasında 16.07.2024 – 20.08.2024 tarihleri arasında üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları ve ihracat pazarlarındaki seyir sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir.
Bahse konu dönemde çalışanlarımız planlı yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.
İşte Tofaş'tan KAP'a yapılan açıklama;
Son Dakika › Ekonomi › Otomotiv devi Tofaş üretime ara veriyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)