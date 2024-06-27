Otomotiv devi Tofaş üretime ara veriyor

yıldıray yanık:

Ben size doğrusunu açıklayayım. Egea üretimi sonlanıyor. Bant kaldırılacak ve yerine elektrikli Fiat 600 ler üretime geçecek. Geç bile kalındı normalde ama Egea satışı ve talep yoğunluğu nedeniydi. Fiatın diğer araç üretimileri ile ilgili bilgim yok