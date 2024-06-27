Otomotiv devi Tofaş üretime ara veriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Otomotiv devi Tofaş üretime ara veriyor

Otomotiv devi Tofaş üretime ara veriyor

Türk otomotiv defi Tofaş, Bursa fabrikasında planlı bakım-onarım çalışmaları ve ihracat pazarlarındaki seyir sebebiyle 16 Temmuz-20 Ağustos 2024 tarihleri arasında üretime ara verecek.

27.06.2024 13:01
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Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş, KAP'a yaptığı açıklamayla Bursa fabrikasında 16 Temmuz ile 20 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verileceğini duyurdu.

KAP'A AÇIKLAMA YAPTILAR

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Şirketimiz Bursa fabrikasında 16.07.2024 – 20.08.2024 tarihleri arasında üretim hatlarında yapılacak planlı bakım-onarım çalışmaları ve ihracat pazarlarındaki seyir sebebiyle üretime geçici olarak ara verilecektir.

"FABRİKADAKİ ÇALIŞMALARI NÖBETÇİ PERSONEL YÜRÜTECEK"

Bahse konu dönemde çalışanlarımız planlı yıllık izin hak edişlerini kullanacak olup, fabrikamızda nöbetçi personel ile sadece bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.

İşte Tofaş'tan KAP'a yapılan açıklama;

Otomotiv devi Tofaş üretime ara veriyor

İhracat, Bursa, Tofaş, Otomobil, İş Dünyası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv devi Tofaş üretime ara veriyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ankara null: cöp tenekesi araba iste 17 15 Yanıtla
  • yıldıray yanık: Ben size doğrusunu açıklayayım. Egea üretimi sonlanıyor. Bant kaldırılacak ve yerine elektrikli Fiat 600 ler üretime geçecek. Geç bile kalındı normalde ama Egea satışı ve talep yoğunluğu nedeniydi. Fiatın diğer araç üretimileri ile ilgili bilgim yok 13 2 Yanıtla
  • mert çelik: malıyetı cok ucuz nıye pahalı satılıyorkı 12 2 Yanıtla

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