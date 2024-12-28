Otomotiv devi Türkiye'den çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Otomotiv devi Türkiye'den çekildi

Geniş Video İzle

Almanya'nın en büyük otomotiv yan sanayi şirketlerinden biri olan Linde + Wiemann, Türkiye'deki üretim, Türkiye pazarından çekilme kararı aldı. Şirketin bu kararı, otomotiv sektöründe büyük bir şok etkisi yarattı.

28.12.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'den gelen dalga ve Tesla'nın varlığı, Alman otomotiv devlerini zorlu bir döneme soktu. Elektrikli araçların hızla yükselmesiyle birlikte sektörün önde gelen isimleri, yeniden yapılanma ve küçülme adımları atmak zorunda kalıyor. BMW'nin de aralarında bulunduğu birçok küresel marka, tesis kapatma ve çalışanlarla yollarını ayırma kararları alıyor.

LİNDE + WIEMANN TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR

Almanya'nın en büyük otomotiv yan sanayi şirketlerinden biri olan Linde + Wiemann, Türkiye'deki üretim tesisindeki ortaklığı bitirme kararı aldı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, şirket, Türkiye'de ortak olduğu Linde Opsan Otomotiv şirketindeki paylarını Ersu Ailesi'ne devretme kararı alarak ülkeden çekiliyor.

OPSAN'IN TARİHİ VE ÖNEMİ

Opsan, Türkiye'nin önemli otomotiv yan sanayi firmalarından biri olarak 1963 yılında üretime başladı. Sac ve kaynak montajlı parçalar üreten firma, sektördeki köklü yapısıyla dikkat çekiyordu.

ORTAKLIK KARARI ALMIŞLARDI

2010 yılında Opsan ile Linde + Wiemann arasında bir ortaklık anlaşması imzalanmış ve bu iş birliği sonucunda Linde Opsan kurulmuştu. Toplam 25 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren iki ayrı tesiste, yılda 130 milyon punta ve 55 milyon bağlantı elemanı kaynağı gerçekleştiriliyordu. 475 çalışanıyla dikkat çeken tesis, 2012 yılında Ford Tourneo ve Ford Transit projeleriyle seri üretime başlamıştı.

ÇALIŞILAN MARKALAR

Linde Opsan, yerli araç Togg'un yanı sıra Ford Otosan, TOFAŞ, Stellantis ve Magna gibi dev markalara üretim yapıyordu. Ancak, Linde + Wiemann'ın Türkiye'den çekilme kararı sonrası, bu iş birliklerinde de değişikliklerin yaşanması bekleniyor.

Otomotiv devi Türkiye\'den çekildi

İş Dünyası, Otomobil, Almanya, Ekonomi, Türkiye, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Otomotiv devi Türkiye'den çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ferhat Ataş:
    boşversenize sözde yerli ve milli arabımız zengin işi toog arabamız var zenginsen alır binersin fakirsen tofaşa şahine binersin :)) 72 45 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    Sen bu zihniyetle çok daha fakir kalırsın .Togg zenginler için üretildi diyen arkadaşa 31 55 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş:
    Artık büyük firmalar yavaş yavaş türkiyeden çekiliyor çünkü ya israil ile savaş ya da ekonomik kriz sonrası batış ya da istanbulda deprem sonrası dört bir yandan saldırı olucak. 29 22 Yanıtla
  • fatih tarazan:
    Togg burayı satın al kaçirma 22 22 Yanıtla
    anek dote:
    togg: tamam 5 1
  • Aa:
    togg var rahat olun 15 22 Yanıtla
  • Apple User:
    Almanya arabaları can çekişiyor zaten güle güle 14 17 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    bu neyki ilk defa bu devi duydum 20 7 Yanıtla
  • Ankara null:
    herkes batiyor bu kurla olmazzz 18 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 Meteoroloji uzmanı İstanbul’da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 12:51:49. #1.11#
SON DAKİKA: Otomotiv devi Türkiye'den çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.