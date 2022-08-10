İkinci el otomobil satışına yeni düzenleme: 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı geliyor - Son Dakika
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İkinci el otomobil satışına yeni düzenleme: 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı geliyor

10.08.2022 12:41
İkinci el otomobil satışına yeni düzenleme: 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı geliyor

Otomotiv sektöründe fiyatlar artışlarının önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Yönetmeliğin hazır olduğu bilgisini paylaşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri'de Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yeni düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Muş, şirketlerin, galerilerin ve rentacar'ların aldıkları sıfır aracın hemen satımına kısıtlama getireceklerini açıkladı.

6 AY VE 6 BİN KİLOMETRE SINIRI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Muş, "Bir bakıyorsunuz sıfır ikinci el araç ilanları var. Dolayısıyla yeni araç alınıyor ve üzerine daha büyük rakam konularak satılıyor. Otomobil fiyatlarında birbirini tetikleyen durum söz konusu. Yönetmeliği hazırladık. İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz" dedi.

İkinci el otomobil satışına yeni düzenleme: 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı geliyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş

"YANLIŞLIK VARSA GEREĞİ YAPILIR"

İkinci el otoda fiyatları yönlendirenlere karşı soruşturmaların açıldığını hatırlatan Bakan Muş, "Gerçek anlamda ihtiyacı olanlar alsın. Gerçek anlamda ikinci el olacaktır böylece. Şirketlerde ortak fiyat belirleme veya piyasayı manüpile gibi konular varsa o Rekabet Kurulu'nun görev alanı ve soruşturma açtı, inceliyor. Varsa yanlışlık gereğini yapar yoksa kapatır" diye konuştu.

"İKİNCİ EL SIFIR" İLANLARI TARİH OLACAK

Bakan Muş, "Yönetmelik yayınlandıktan sonra vatandaşın birinci elde daha fazla erişime ulaşacağını düşünüyoruz. İkinci el sıfır diye bir ilanla karşı karşıya kalmayacağız" açıklamasını yaptı.

REKABET KURULU'NUN SORUŞTURMASI

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin çeşitli uygulamalar ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri toplantıda müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil hakkında soruşturma açtı.

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