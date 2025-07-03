ÖTV'deki artış sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi - Son Dakika
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Ekonomi

ÖTV'deki artış sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi

ÖTV\'deki artış sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a çevrildi
03.07.2025 15:40
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TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 olarak gerçekleşirken bu oran ÖTV'de artışa neden oldu. Akaryakıt, otomobil ve tütün mamulleri gibi çok sayıda kalemde okkalı zamlar beklenirken, gözler mevcut tarife listelerine göre hesaplanan bu maktu artışları uygulamaya koymama, sıfırlama, yüzde düşürme ya da yüzde 50 artırma yetkisi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında enflasyon yüzde 1,37 artarken, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ARTTI

TÜİK verilerine göre, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan dönemde enflasyon yüzde 16,67 olarak gerçekleşirken bu oran Özel Tüketim Vergisi'nde de artışa neden oldu.

RESMİ GAZETE'DE İLAN EDİLECEK

ÖTV kapsamındaki akaryakıt, otomobil, tütün mamulleri, alkollü içkiler, altın, mücevher, lüks tüketim malları vb. ürünlerde 1 Temmuz'dan geçerli olarak uygulanacak ÖTV artışları ilgili tarife listeleri çerçevesinde Yİ-ÜFE'ye endeksli şekilde Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenerek Resmi Gazete'de ilan edilecek.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

ÖTV'deki artışın ardından gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Mevcut tarife listelerine göre hesaplanan bu maktu artışları uygulamaya koymama, sıfırlama, yüzde düşürme ya da yüzde 50 artırma yetkisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da.

Ocak ayındaki ÖTV artışlarında Cumhurbaşkanı akaryakıttaki maktu ÖTV yetkisini indirim yönünde kullanarak, akaryakıt ürünlerine daha düşük ÖTV tarifesine ilişkin karar yayınlamıştı.

ÖTV'YE TABİ ÜRÜNLERE OKKALI ZAM YOLDA

ÖTV artışlarına ilişkin tarife listeleri çerçevesinde mal ve ürünlerin çıplak fiyatı üzerine ilave edilen ÖTV ile otomobil, akaryakıt, sigara, içki vb. ürünlerin ÖTV'li fiyatları belirlendikten sonra bunun üzerine KDV ilave edilerek satış fiyatı belirleniyor. Dolayısıyla ÖTV zammı, KDV matrahını da yükselttiği için ÖTV'ye tabi ürünlere katmerli zam yapılması söz konusu. ÖTV KDV artışları sonrasında akaryakıt ürünlerinin türlerine göre LPG'de en düşük 97 kuruştan başlamak üzere mazotta 2,11 lira, benzinde 2,25 liraya varana kadar maktu ÖTV artışından kaynaklı yeni zamlar devreye girecek.

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Son Dakika Ekonomi ÖTV'deki artış sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi - Son Dakika

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