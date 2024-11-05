ÖTV'siz araç sınırı belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

ÖTV'siz araç sınırı belli oldu

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Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti için belirlenen otomobil limiti sonunda netleşti. Yeni düzenleme ile birlikte, belirli şartları karşılayan vatandaşlar, belirlenen limit dahilinde ÖTV ödemeden araç sahibi olabilecekler. Bu düzenleme, otomobil sektöründe önemli bir değişiklik olarak görülüyor.

05.11.2024 14:36
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Engelli ( ÖTV'siz) araç limitinin yeni yılda ne kadar olacağı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri açıklamasıyla birlikte, 2025 yılında birçok fiyatı belirleyecek yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 artış gösterdi. Engelli araç limiti, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak.

2025 yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte, engelli vatandaşların satın alabileceği ÖTV'siz araçlarda uygulanacak yeni üst limit belli oldu. Buna göre, engellilerin araç alımında 2025 yılı ÖTV muafiyeti üst limiti ocak ayı itibarıyla yükselecek.

2025 ÖTV MUAFİYETİ ÜST LİMİTİ MİLYON 247 BİN 114 TL

2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limiti de 2025 yılı için netleşti.

Buna göre, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 90 ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN GEÇERLİ

ÖTV muafiyetli araç hakkından yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması yok ve belirleyeceği kişiler de aracı kullanabiliyor.

Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkını tanınıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabiliyor.

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİYOR?

ÖTV muafiyetli araç alımında motor silindir hacmi 1600cc ve altı binek otomobiller ile 2800cc ve altı hafif ticari ve tüm motosikletler tercih edilebiliyor.

Otomobil, Ekonomi, Finans, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÖTV'siz araç sınırı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÖTV'siz araç sınırı belli oldu - Son Dakika
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